Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 июля

23 июля. FINMARKET.RU -РФ с 24 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10474,07 (+249,93) руб./грамм; на серебро - 149,58 (+1) руб./грамм; на платину - 4149,57 (+58,07) руб./грамм; на палладий - 3314,69 (+95,91) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41282,392 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 346,600 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,44 коп. и составил 11,5818 руб. Минимальный курс юаня составил 11,519 руб., максимальный - 11,608 руб. Было заключено 43846 сделок. Объем торгов составил 69467,7 млн... Минимальный курс юаня составил 11,519 руб., максимальный - 11,608 руб. Было заключено 43846 сделок. Объем торгов составил 69467,7 млн...

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Российский рынок акций завершил торги умеренным ростом после нейтральных итогов встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, на которую инвесторы возлагали надежды в плане возвращения к переговорному треку по украинскому урегулированию. Новые санкции ЕС... читать дальше

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Китай планирует увеличить потребление электроэнергии, которая вырабатывается на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), более чем в полтора раза в течение пяти лет - до 1,8 млрд тонн в угольном эквиваленте в 2030 году по сравнению с 1,18 млрд тонн в 2025 году. Об этом говорится... читать дальше

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Потери британской экономики в связи с рекордной июньской жарой оцениваются в 1,15 млрд фунтов ($1,5 млрд), показывают результаты исследования, основанного на опросе почти 2 тыс. граждан страны. Аномальная жара сказалась на рабочем времени британцев, которые в среднем... Аномальная жара сказалась на рабочем времени британцев, которые в среднем... читать дальше

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Производство меди компанией Anglo American во втором квартале 2026 года было на уровне годичной давности, составив 173 тыс. тонн, сообщила компания. Увеличение объемов переработки на руднике Los Bronces (Чили) было частично нивелировано переработкой руды с более низким... Увеличение объемов переработки на руднике Los Bronces (Чили) было частично нивелировано переработкой руды с более низким... читать дальше

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Рыбаки РФ к 21 июля выловили 2,7 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 3,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов снизился на 0,3%, до 2,1 млн тонн. В частности, промысел минтая... В Дальневосточном бассейне вылов снизился на 0,3%, до 2,1 млн тонн. В частности, промысел минтая... читать дальше

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Доходы консолидированного бюджета Китая в первом полугодии увеличились на 4,7% относительно того же периода прошлого года - до 12,1 трлн юаней ($1,78 трлн), сообщило министерство финансов. Налоговые поступления повысились на 5,3% (до 9,8 трлн юаней). Неналоговые доходы... Налоговые поступления повысились на 5,3% (до 9,8 трлн юаней). Неналоговые доходы... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,43 коп. и составил 11,5785 руб. Минимальный курс юаня составил 11,52 руб., максимальный - 11,6035 руб. Было заключено 6004 сделки. Объем торгов составил 15502,66 млн... Минимальный курс юаня составил 11,52 руб., максимальный - 11,6035 руб. Было заключено 6004 сделки. Объем торгов составил 15502,66 млн...

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Экспорт масложировой продукции из РФ в Китай в 2030 году может достичь $2,6 млрд против почти $2,2 млрд в 2025 году. Такую оценку экспортного потенциала представил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на российско-китайской рабочей встрече по вопросам... читать дальше

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Члены Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) поднимали вопрос повышения ключевых ставок на июльском заседании, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. По результатам обсуждения было принято единогласное решение... По результатам обсуждения было принято единогласное решение... читать дальше

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ЦБ РФ с 24 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10474,07 (+249,93) руб./грамм; на серебро - 149,58 (+1) руб./грамм; на платину - 4149,57 (+58,07) руб./грамм; на палладий - 3314,69 (+95,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые индексы США существенно снижаются в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск уменьшился на 1% и составлял 51716 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск уменьшился на 1% и составлял 51716 пункта. Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,9% - до 7430,8 пункта. Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,9% - до 7430,8 пункта. Индекс Nasdaq Composite к... Индекс Nasdaq Composite к... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 89,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,91 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 78,4049 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Подъем цен на нефть усилился вечером в четверг, причем Brent торгуется выше психологически важной отметки $100 за баррель впервые с конца мая. Йеменские хуситы начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили,... Йеменские хуситы начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили,... читать дальше

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