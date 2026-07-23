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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 78,4049 руб.
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23 июля 2026 года 17:37
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 78,4049 руб.
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23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 78,4049 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,07 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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