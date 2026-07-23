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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 78,4756 руб., евро - 89,6034 руб.
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ЦБ заложил в свои оценки прогноз первичного структурного дефицита бюджета в 2026г на уровне 2% ВВП, в 2027г - 1%, в 2028г - 0,5%
23 июля 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 78,4756 руб., евро - 89,6034 руб.
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23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 78,4756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,84 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 89,6034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,24 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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