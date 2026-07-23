ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 78,4756 руб., евро - 89,6034 руб.

23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 78,4756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,84 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 89,6034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,24 коп.