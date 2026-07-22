Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5827 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5175 руб., максимальный - 11,622 руб. Было заключено 8664 сделки. Объем торгов составил 26985,07 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5645 руб. за юань.

22 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,75 коп. и составил 11,5827 руб.

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Чистая прибыль АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) по МСФО снизилась в 2025 г. в 68 раз и составила 691,4 млн руб. по сравнению с 46,98 млрд руб. в 2024 г., сказано в годовом отчете компании. Выручка ФГК просела в 1,4 раза, до 88,2 млрд руб. Выручка ФГК просела в 1,4 раза, до 88,2 млрд руб. Показатель... Показатель... читать дальше

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Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, близка к сделке по продаже 50%-й доли в европейском подразделении по выпуску бутилированной воды американской инвесткомпании Platinum Equity, пишет газета Financial Times со ссылкой на... читать дальше

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Темпы роста потребительских цен в ЮАР в июне повысились до максимальных с июня 2024 года 5% в годовом выражении по сравнению с 4,5% в мае, говорится в отчете статистического ведомства страны. Инфляция ускоряется четвертый месяц подряд. Консенсус-прогноз экспертов,... Инфляция ускоряется четвертый месяц подряд. Консенсус-прогноз экспертов,... читать дальше

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Цены на нефть прибавляют более 3% в ходе торгов, но отошли от внутридневных максимумов. Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданный рост запасов нефти и бензина в стране. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,01... Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданный рост запасов нефти и бензина в стране. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,01... читать дальше

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Американская OpenAI повысила прогноз затрат на вычислительные мощности на период по 2030 год включительно до порядка $750 млрд с ожидавшихся ранее в этом году $600 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. В среду OpenAI сообщила о намерении... В среду OpenAI сообщила о намерении... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Краткосрочные РДЭ в иностранной и... Краткосрочные РДЭ в иностранной и... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,75 коп. и составил 11,5827 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5175 руб., максимальный - 11,622 руб. Было заключено 8664 сделки. Объем торгов составил 26985,07... Минимальный курс юаня составил 11,5175 руб., максимальный - 11,622 руб. Было заключено 8664 сделки. Объем торгов составил 26985,07...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,01 млн баррелей - до 411,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 июля, выросли на 765 тыс. баррелей,... Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 июля, выросли на 765 тыс. баррелей,... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10224,14 (+112,9) руб./грамм; на серебро - 148,58 (+5,1) руб./грамм; на платину - 4091,5 (+85,7) руб./грамм; на палладий - 3218,78 (+14,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 78,4756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 89,6034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,24 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индонезия начала закупку российской нефти в рамках правительственного плана, предусматривающего импорт сырья общим объемом 150 млн баррелей, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия на открытии саммита и выставки Global Hydrogen Ecosystem в... читать дальше

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Авиационных происшествий с участием самолетов взлетной массой более 5700 кг государств-участников соглашения о гражданской авиации (РФ и еще восемь стран постсоветского пространства) в первом полугодии 2026 года, как и годом ранее, не зафиксировано, говорится в отчете... читать дальше

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2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1249 на 60 млрд 854 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американские фондовые индексы в основном снижаются в начале торгов в среду на фоне скачка цен на нефть. Dow Jones Industrial Average к 16:41 мск вырос на 0,16% - до 52305,78 пункта. Dow Jones Industrial Average к 16:41 мск вырос на 0,16% - до 52305,78 пункта. Значение Standard & Poor 's 500 уменьшилось на 0,17% - до 7496,78... Значение Standard & Poor 's 500 уменьшилось на 0,17% - до 7496,78... читать дальше

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Национальное агентство по регулированию энергетики (АNRE) Молдавии представило на общественное обсуждение проект решения о повышении тарифа на природный газ для конечных потребителей на 40,8% - с 14,42 лея/1 кубометр до 20,3 лея/1 кубометр (с НДС), сообщило... читать дальше

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