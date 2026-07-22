.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5827 руб.
.
22 июля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5827 руб.
|0
22 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,75 коп. и составил 11,5827 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5175 руб., максимальный - 11,622 руб. Было заключено 8664 сделки. Объем торгов составил 26985,07 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5645 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 июля 2026 года 18:58
Чистая прибыль АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) по МСФО снизилась в 2025 г. в 68 раз и составила 691,4 млн руб. по сравнению с 46,98 млрд руб. в 2024 г., сказано в годовом отчете компании. Выручка ФГК просела в 1,4 раза, до 88,2 млрд руб. Показатель... читать дальше
.22 июля 2026 года 18:51
Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, близка к сделке по продаже 50%-й доли в европейском подразделении по выпуску бутилированной воды американской инвесткомпании Platinum Equity, пишет газета Financial Times со ссылкой на... читать дальше
.22 июля 2026 года 18:44
Темпы роста потребительских цен в ЮАР в июне повысились до максимальных с июня 2024 года 5% в годовом выражении по сравнению с 4,5% в мае, говорится в отчете статистического ведомства страны. Инфляция ускоряется четвертый месяц подряд. Консенсус-прогноз экспертов,... читать дальше
.22 июля 2026 года 18:36
Цены на нефть прибавляют более 3% в ходе торгов, но отошли от внутридневных максимумов. Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданный рост запасов нефти и бензина в стране. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,01... читать дальше
.22 июля 2026 года 18:20
Американская OpenAI повысила прогноз затрат на вычислительные мощности на период по 2030 год включительно до порядка $750 млрд с ожидавшихся ранее в этом году $600 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. В среду OpenAI сообщила о намерении... читать дальше
.22 июля 2026 года 18:09
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Краткосрочные РДЭ в иностранной и... читать дальше
.22 июля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,75 коп. и составил 11,5827 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5175 руб., максимальный - 11,622 руб. Было заключено 8664 сделки. Объем торгов составил 26985,07...
.22 июля 2026 года 17:43
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,01 млн баррелей - до 411,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 июля, выросли на 765 тыс. баррелей,... читать дальше
.22 июля 2026 года 17:32
ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10224,14 (+112,9) руб./грамм; на серебро - 148,58 (+5,1) руб./грамм; на платину - 4091,5 (+85,7) руб./грамм; на палладий - 3218,78 (+14,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.22 июля 2026 года 17:29
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 78,4756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,84 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 июля 2026 года 17:29
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 89,6034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,24 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 июля 2026 года 17:24
Индонезия начала закупку российской нефти в рамках правительственного плана, предусматривающего импорт сырья общим объемом 150 млн баррелей, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия на открытии саммита и выставки Global Hydrogen Ecosystem в... читать дальше
.22 июля 2026 года 17:16
Авиационных происшествий с участием самолетов взлетной массой более 5700 кг государств-участников соглашения о гражданской авиации (РФ и еще восемь стран постсоветского пространства) в первом полугодии 2026 года, как и годом ранее, не зафиксировано, говорится в отчете... читать дальше
.22 июля 2026 года 17:02
2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1249 на 60 млрд 854 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.22 июля 2026 года 16:57
Американские фондовые индексы в основном снижаются в начале торгов в среду на фоне скачка цен на нефть. Dow Jones Industrial Average к 16:41 мск вырос на 0,16% - до 52305,78 пункта. Значение Standard & Poor 's 500 уменьшилось на 0,17% - до 7496,78... читать дальше
.22 июля 2026 года 16:53
Национальное агентство по регулированию энергетики (АNRE) Молдавии представило на общественное обсуждение проект решения о повышении тарифа на природный газ для конечных потребителей на 40,8% - с 14,42 лея/1 кубометр до 20,3 лея/1 кубометр (с НДС), сообщило... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.