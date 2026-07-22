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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 78,4756 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне составила 0,87% после 0,17% в мае
Рост потребительских цен в июне составил 0,87% после повышения на 0,17% в мае, на 0,14% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,02% с 5,31% месяцем ранее. Рост цен в июне оказался несколько выше прогноза аналитиков, ожидавших рост на 0,85%
 
Рейтинг российских банков за июнь
В июне 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял ПСБ, по охвату...
 
Инфляционные ожидания россиян в июле выросли до 14,7%
Инфляционные ожидания населения РФ в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Вблизи этого уровня показатель находился в декабре 2021 года...
 
Иностранный капитал активно возвращается в Россию
В Евразийском регионе наметился явный тренд на восстановление потоков прямых иностранных инвестиций после существенного падения в 2022 году из-за санкций. Наиболее крупный приток в прошлом году зафиксирован в России, сказано в исследовании...
 
22 июля 2026 года 17:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 78,4756 руб.

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22 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 78,4756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,84 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
22 июля 2026 года 18:58
Чистая прибыль "ФГК" по МСФО снизилась в 2025 г. в 68 раз
Чистая прибыль АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) по МСФО снизилась в 2025 г. в 68 раз и составила 691,4 млн руб. по сравнению с 46,98 млрд руб. в 2024 г., сказано в годовом отчете компании.

Выручка ФГК просела в 1,4 раза, до 88,2 млрд руб.

Показатель...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:51
Nestle близка к продаже доли в бизнесе по выпуску питьевой воды
Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, близка к сделке по продаже 50%-й доли в европейском подразделении по выпуску бутилированной воды американской инвесткомпании Platinum Equity, пишет газета Financial Times со ссылкой на...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:44
Инфляция в ЮАР в июне ускорилась до 5%
Темпы роста потребительских цен в ЮАР в июне повысились до максимальных с июня 2024 года 5% в годовом выражении по сравнению с 4,5% в мае, говорится в отчете статистического ведомства страны.

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22 июля 2026 года 18:36
Нефть прибавляет в цене более 3%
Цены на нефть прибавляют более 3% в ходе торгов, но отошли от внутридневных максимумов.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданный рост запасов нефти и бензина в стране. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,01...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:20
OpenAI заложила еще $150 млрд на строительство дата-центров в период до 2030 г.
Американская OpenAI повысила прогноз затрат на вычислительные мощности на период по 2030 год включительно до порядка $750 млрд с ожидавшихся ранее в этом году $600 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

В среду OpenAI сообщила о намерении...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:09
Fitch подтвердило рейтинги Туркменистана на уровне "BB-"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5827 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,75 коп. и составил 11,5827 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5175 руб., максимальный - 11,622 руб. Было заключено 8664 сделки. Объем торгов составил 26985,07...
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22 июля 2026 года 17:43
Запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно выросли
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,01 млн баррелей - до 411,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 июля, выросли на 765 тыс. баррелей,...    читать дальше
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22 июля 2026 года 17:32
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 июля
ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10224,14 (+112,9) руб./грамм; на серебро - 148,58 (+5,1) руб./грамм; на платину - 4091,5 (+85,7) руб./грамм; на палладий - 3218,78 (+14,34) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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22 июля 2026 года 17:29
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 78,4756 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 78,4756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,84 коп.

Это автоматическое сообщение.
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22 июля 2026 года 17:29
ЦБ РФ установил курс евро с 23 июля в размере 89,6034 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 89,6034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,24 коп.

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22 июля 2026 года 17:24
Индонезия получила первую партию нефти из РФ в рамках плана закупки 150 млн баррелей
Индонезия начала закупку российской нефти в рамках правительственного плана, предусматривающего импорт сырья общим объемом 150 млн баррелей, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия на открытии саммита и выставки Global Hydrogen Ecosystem в...    читать дальше
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22 июля 2026 года 17:16
Происшествий с крупными самолетами в РФ и странах-соседях в I полугодии не зафиксировано - МАК
Авиационных происшествий с участием самолетов взлетной массой более 5700 кг государств-участников соглашения о гражданской авиации (РФ и еще восемь стран постсоветского пространства) в первом полугодии 2026 года, как и годом ранее, не зафиксировано, говорится в отчете...    читать дальше
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22 июля 2026 года 17:02
ВТБ разместил 60,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1249 на 60,9 млрд рублей
2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1249 на 60 млрд 854 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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22 июля 2026 года 16:57
Индексы США в основном снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы в основном снижаются в начале торгов в среду на фоне скачка цен на нефть.

Dow Jones Industrial Average к 16:41 мск вырос на 0,16% - до 52305,78 пункта.

Значение Standard & Poor 's 500 уменьшилось на 0,17% - до 7496,78...    читать дальше
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22 июля 2026 года 16:53
Регулятор энергетики Молдавии согласовал повышение тарифа на газ в 1,4 раза
Национальное агентство по регулированию энергетики (АNRE) Молдавии представило на общественное обсуждение проект решения о повышении тарифа на природный газ для конечных потребителей на 40,8% - с 14,42 лея/1 кубометр до 20,3 лея/1 кубометр (с НДС), сообщило...    читать дальше
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