Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6422,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3913,94 млрд руб.

22 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 июля составили по Российской Федерации 6422,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6198,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6173,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5958,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 июля составили 3913,94 млрд руб. против 3921,6054900000004 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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