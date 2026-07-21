ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июля в размере 78,3159 руб., евро - 89,5542 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 89,5542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,56 коп.

21 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 78,3159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,28 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40935,792 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1165,670 млрд руб., или на...

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Рост потребительских цен на бензин в РФ с 14 по 20 июля относительно предыдущей недели составил 1,66%, замедлившись после роста на 2,25% с 7 по 13 июля, 2,11% с 30 июня по 6 июля. До этого был зафиксирован рост на 1,61% с 23 по 29 июня, 3,00% с 16 по 22 июня, 0,95% с 9 по 15... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,83 коп. и составил 11,5774 руб. Минимальный курс юаня составил 11,521 руб., максимальный - 11,628 руб. Было заключено 48513 сделок. Объем торгов составил 80832,34 млн... Минимальный курс юаня составил 11,521 руб., максимальный - 11,628 руб. Было заключено 48513 сделок. Объем торгов составил 80832,34 млн...

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 14 по 20 июля снизились на 1%, сообщил Росстат в среду. Этот показатель соответствует темпам предыдущей недели. Этот показатель соответствует темпам предыдущей недели. В частности, цены на помидоры снизились на 3,6% (на 3,7% неделей ранее), огурцы - на 3% (на 6,3%), капусту - на... В частности, цены на помидоры снизились на 3,6% (на 3,7% неделей ранее), огурцы - на 3% (на 6,3%), капусту - на... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец июня 2026 года составила 2 млрд 070,7 млн рублей и по сравнению с маем снизилась на 890,2 млн рублей, или на 30,1%, сообщил в среду Росстат. Относительно июня 2025 года долги по зарплате увеличились на 1... Относительно июня 2025 года долги по зарплате увеличились на 1... читать дальше

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Производители пищевой продукции в РФ в июне 2026 года не изменили цены на свою продукцию по сравнению с маем, сообщил Росстат в среду. В мае по сравнению с апрелем цены снизились на 0,5%, в апреле по сравнению с мартом - повысились на 0,6%, в марте - снизились на 0,1%,... В мае по сравнению с апрелем цены снизились на 0,5%, в апреле по сравнению с мартом - повысились на 0,6%, в марте - снизились на 0,1%,... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в июне 2026 года снизились относительно предыдущего месяца на 0,1% после роста на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сообщил в среду Росстат. До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5% в... До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5% в... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги ростом благодаря геополитическим новостям о запланированной встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле, а также на фоне раллирующей нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $94 за баррель)... читать дальше

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Инфляция в РФ с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, сообщил в среду Росстат. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие... Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие... читать дальше

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Чистая прибыль АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) по МСФО снизилась в 2025 г. в 68 раз и составила 691,4 млн руб. по сравнению с 46,98 млрд руб. в 2024 г., сказано в годовом отчете компании. Выручка ФГК просела в 1,4 раза, до 88,2 млрд руб. Выручка ФГК просела в 1,4 раза, до 88,2 млрд руб. Показатель... Показатель... читать дальше

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Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, близка к сделке по продаже 50%-й доли в европейском подразделении по выпуску бутилированной воды американской инвесткомпании Platinum Equity, пишет газета Financial Times со ссылкой на... читать дальше

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Темпы роста потребительских цен в ЮАР в июне повысились до максимальных с июня 2024 года 5% в годовом выражении по сравнению с 4,5% в мае, говорится в отчете статистического ведомства страны. Инфляция ускоряется четвертый месяц подряд. Консенсус-прогноз экспертов,... Инфляция ускоряется четвертый месяц подряд. Консенсус-прогноз экспертов,... читать дальше

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Цены на нефть прибавляют более 3% в ходе торгов, но отошли от внутридневных максимумов. Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданный рост запасов нефти и бензина в стране. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,01... Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданный рост запасов нефти и бензина в стране. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,01... читать дальше

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Американская OpenAI повысила прогноз затрат на вычислительные мощности на период по 2030 год включительно до порядка $750 млрд с ожидавшихся ранее в этом году $600 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. В среду OpenAI сообщила о намерении... В среду OpenAI сообщила о намерении... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Краткосрочные РДЭ в иностранной и... Краткосрочные РДЭ в иностранной и... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,75 коп. и составил 11,5827 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5175 руб., максимальный - 11,622 руб. Было заключено 8664 сделки. Объем торгов составил 26985,07... Минимальный курс юаня составил 11,5175 руб., максимальный - 11,622 руб. Было заключено 8664 сделки. Объем торгов составил 26985,07...

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