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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июля в размере 78,3159 руб., евро - 89,5542 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
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В июне 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял ПСБ, по охвату...
 
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Инфляционные ожидания населения РФ в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Вблизи этого уровня показатель находился в декабре 2021 года...
 
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В Евразийском регионе наметился явный тренд на восстановление потоков прямых иностранных инвестиций после существенного падения в 2022 году из-за санкций. Наиболее крупный приток в прошлом году зафиксирован в России, сказано в исследовании...
 
21 июля 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июля в размере 78,3159 руб., евро - 89,5542 руб.

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21 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 78,3159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,28 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 89,5542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,56 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40935,792 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1165,670 млрд руб., или на...
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22 июля 2026 года 19:28
Цены на бензин в РФ с 14 по 20 июля выросли на 1,66%, на ДТ - на 1,87%
Рост потребительских цен на бензин в РФ с 14 по 20 июля относительно предыдущей недели составил 1,66%, замедлившись после роста на 2,25% с 7 по 13 июля, 2,11% с 30 июня по 6 июля. До этого был зафиксирован рост на 1,61% с 23 по 29 июня, 3,00% с 16 по 22 июня, 0,95% с 9 по 15...    читать дальше
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22 июля 2026 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,83 коп. и составил 11,5774 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,521 руб., максимальный - 11,628 руб. Было заключено 48513 сделок. Объем торгов составил 80832,34 млн...
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22 июля 2026 года 19:14
Цены на овощи и фрукты в РФ с 14 по 20 июля снизились на 1%
Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 14 по 20 июля снизились на 1%, сообщил Росстат в среду.

Этот показатель соответствует темпам предыдущей недели.

В частности, цены на помидоры снизились на 3,6% (на 3,7% неделей ранее), огурцы - на 3% (на 6,3%), капусту - на...    читать дальше
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22 июля 2026 года 19:12
Долги по зарплате в РФ в июне сократились на 30,1%, до 2,07 млрд руб.
Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец июня 2026 года составила 2 млрд 070,7 млн рублей и по сравнению с маем снизилась на 890,2 млн рублей, или на 30,1%, сообщил в среду Росстат.

Относительно июня 2025 года долги по зарплате увеличились на 1...    читать дальше
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22 июля 2026 года 19:09
Производители продовольствия в РФ в июне сохранили цены на свою продукцию на уровне мая
Производители пищевой продукции в РФ в июне 2026 года не изменили цены на свою продукцию по сравнению с маем, сообщил Росстат в среду.

В мае по сравнению с апрелем цены снизились на 0,5%, в апреле по сравнению с мартом - повысились на 0,6%, в марте - снизились на 0,1%,...    читать дальше
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22 июля 2026 года 19:07
Цены промпроизводителей в РФ в июне понизились на 0,1% после роста на 2,5% в мае
Цены производителей промышленных товаров в РФ в июне 2026 года снизились относительно предыдущего месяца на 0,1% после роста на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сообщил в среду Росстат.

До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5% в...    читать дальше
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22 июля 2026 года 19:03
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22 июля 2026 года 19:00
Инфляция в РФ с 14 по 20 июля составила 0,17%
Инфляция в РФ с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, сообщил в среду Росстат.

Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:58
Чистая прибыль "ФГК" по МСФО снизилась в 2025 г. в 68 раз
Чистая прибыль АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) по МСФО снизилась в 2025 г. в 68 раз и составила 691,4 млн руб. по сравнению с 46,98 млрд руб. в 2024 г., сказано в годовом отчете компании.

Выручка ФГК просела в 1,4 раза, до 88,2 млрд руб.

Показатель...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:51
Nestle близка к продаже доли в бизнесе по выпуску питьевой воды
Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, близка к сделке по продаже 50%-й доли в европейском подразделении по выпуску бутилированной воды американской инвесткомпании Platinum Equity, пишет газета Financial Times со ссылкой на...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:44
Инфляция в ЮАР в июне ускорилась до 5%
Темпы роста потребительских цен в ЮАР в июне повысились до максимальных с июня 2024 года 5% в годовом выражении по сравнению с 4,5% в мае, говорится в отчете статистического ведомства страны.

Инфляция ускоряется четвертый месяц подряд. Консенсус-прогноз экспертов,...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:36
Нефть прибавляет в цене более 3%
Цены на нефть прибавляют более 3% в ходе торгов, но отошли от внутридневных максимумов.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданный рост запасов нефти и бензина в стране. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,01...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:20
OpenAI заложила еще $150 млрд на строительство дата-центров в период до 2030 г.
Американская OpenAI повысила прогноз затрат на вычислительные мощности на период по 2030 год включительно до порядка $750 млрд с ожидавшихся ранее в этом году $600 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

В среду OpenAI сообщила о намерении...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:09
Fitch подтвердило рейтинги Туркменистана на уровне "BB-"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и...    читать дальше
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22 июля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5827 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,75 коп. и составил 11,5827 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5175 руб., максимальный - 11,622 руб. Было заключено 8664 сделки. Объем торгов составил 26985,07...
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