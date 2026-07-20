Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5693 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,518 руб., максимальный - 11,643 руб. Было заключено 6920 сделок. Объем торгов составил 17183,13 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,612 руб. за юань.

20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,14 коп. и составил 11,5693 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 37808,948 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 453,172 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,38 коп. и составил 11,5815 руб. Минимальный курс юаня составил 11,521 руб., максимальный - 11,658 руб. Было заключено 56172 сделки. Объем торгов составил 97308,71 млн... Минимальный курс юаня составил 11,521 руб., максимальный - 11,658 руб. Было заключено 56172 сделки. Объем торгов составил 97308,71 млн...

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Российский рынок акций завершил торги в понедельник ростом за счет закрытия коротких позиций игроками после обвала из-за отсечек годовых дивидендов по бумагам ряда крупнейших компаний; В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский... В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский... читать дальше

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Акции ПАО "ЕвроТранс" к концу основных торгов на Московской бирже в понедельник взлетели почти на 87% (до 47,3 рубля за штуку) на фоне как улучшения общерыночной ситуации на российском фондовом рынке, так и позитивных корпоративных новостей. "ЕвроТранс" вышел из... "ЕвроТранс" вышел из... читать дальше

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РФ в первой половине 2026 года экспортировала в Китай вина на $214 тыс. против $1,2 млн за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В июне экспортная выручка упала до $993 со $124,7 тыс. в июне прошлого... В июне экспортная выручка упала до $993 со $124,7 тыс. в июне прошлого... читать дальше

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Цены на нефть колеблются между ростом и снижением в понедельник при высокой волатильности торгов на фоне новостей с Ближнего Востока, указывающих как на эскалацию конфликта, так и на попытки его погасить. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE... Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в июне 2026 года увеличилась на 0,9%, до 134,847 трлн рублей, после роста в мае на 1,2%, сообщается на сайте ЦБ РФ. Годовой темп прироста денежной массы на 1 июля 2026 года увеличился до 13,2% с 13,0% на 1 июня. Годовой темп прироста денежной массы на 1 июля 2026 года увеличился до 13,2% с 13,0% на 1 июня. Широкая денежная... Широкая денежная... читать дальше

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Российский контейнерный рынок по итогам первого полугодия 2026 г. вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., до 3,8 млн TEU, посчитали аналитики группы компаний "Дело". По их данным, основной вклад в рост контейнерного рынка России в I полугодии... По их данным, основной вклад в рост контейнерного рынка России в I полугодии... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,14 коп. и составил 11,5693 руб. Минимальный курс юаня составил 11,518 руб., максимальный - 11,643 руб. Было заключено 6920 сделок. Объем торгов составил 17183,13 млн... Минимальный курс юаня составил 11,518 руб., максимальный - 11,643 руб. Было заключено 6920 сделок. Объем торгов составил 17183,13 млн...

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Минфин предлагает учитывать в нормативе биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, эта поправка в Налоговый кодекс предлагается по просьбе сельскохозяйственного сектора, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, представляя поправки на... читать дальше

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Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пришел к выводу о необходимости продления еще на пять лет антидемпинговых мер в отношении стальных бесшовных труб, происходящих из Китая и применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) не намерена отказываться от предложенного в рамках проекта 21-го пакета санкций в отношении РФ полного запрета на транспортировку российского СПГ, но дискуссии на эту тему продолжаются, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью. "Мы... "Мы... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10059,94 (-6,1) руб./грамм; на серебро - 139,22 (-3,19) руб./грамм; на платину - 3957,53 (-195,75) руб./грамм; на палладий - 3120,32 (-65,69) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 89,5542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,56 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 78,3159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Потребительские цены в Эстонии в июне выросли на 2% в годовом исчислении, к уровню мая они снизились на 0,4%, сообщил департамент статистики страны. Ведомство отмечает, что за год цены на алкоголь и табачные изделия увеличились на 9%, услуги транспорта и жилье... Ведомство отмечает, что за год цены на алкоголь и табачные изделия увеличились на 9%, услуги транспорта и жилье... читать дальше

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