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20 июля 2026 года 17:40

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июля

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20 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10059,94 (-6,1) руб./грамм; на серебро - 139,22 (-3,19) руб./грамм; на платину - 3957,53 (-195,75) руб./грамм; на палладий - 3120,32 (-65,69) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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