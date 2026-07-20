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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июля
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20 июля 2026 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июля
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20 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10059,94 (-6,1) руб./грамм; на серебро - 139,22 (-3,19) руб./грамм; на платину - 3957,53 (-195,75) руб./грамм; на палладий - 3120,32 (-65,69) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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