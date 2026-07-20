ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 78,3987 руб.,евро - 89,8998 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 89,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,02 коп.

20 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 78,3987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,06 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39770,122 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1961,174 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,42 коп. и составил 11,6057 руб. Минимальный курс юаня составил 11,55 руб., максимальный - 11,663 руб. Было заключено 75758 сделок. Объем торгов составил 133411,79 млн... Минимальный курс юаня составил 11,55 руб., максимальный - 11,663 руб. Было заключено 75758 сделок. Объем торгов составил 133411,79 млн...

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Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне вернувшейся к росту нефти. Сдерживающими факторами оставались опасения паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, геополитические и санкционные риски. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика... читать дальше

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Китайский стартап Moonshot AI в августе может начать финальный раунд привлечения инвестиций перед запланированным первичным размещением акций на Гонконгской бирже, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, компания рассчитывает на оценку... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 22 июля, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 14,51%, до 2084,44 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 5,96%, до 1732,29... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп рассчитывает ввести новые импортные пошлины в отношении нескольких десятков стран уже на этой неделе, пишет The Financial Times со ссылкой на источники. "Трамп готовится ввести новые пошлины для нескольких десятков стран уже на этой неделе", -... читать дальше

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РФ с 1 по 20 июля этого года экспортировала почти 1,3 млн тонн основных видов зерна, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (почти 1,4 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "При этом отгрузки на экспорт пшеницы выросли... "При этом отгрузки на экспорт пшеницы выросли... читать дальше

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АО "Лайтинг Солюшнс" (Тольятти) запустило производство полного цикла по выпуску фар для Lada Azimut, локализовало производство автомобильной светотехники для других моделей Lada, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max. Общий объем... Общий объем... читать дальше

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Великобритания с июля будет оформлять электронные визы для путешественников вместо вклеиваемых в паспорта виз-виньеток, сообщает посольство королевства в РФ. "Великобритания с июля перешла на цифровую иммиграционную систему, заменив физические документы цифровой... "Великобритания с июля перешла на цифровую иммиграционную систему, заменив физические документы цифровой... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,09 коп. и составил 11,6002 руб. Минимальный курс юаня составил 11,548 руб., максимальный - 11,6505 руб. Была заключена 28451 сделка. Объем торгов составил 35661,23... Минимальный курс юаня составил 11,548 руб., максимальный - 11,6505 руб. Была заключена 28451 сделка. Объем торгов составил 35661,23...

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Philippine Airlines (PAL) заказала девять широкофюзеляжных Airbus A350 и получила права на приобретение еще пяти самолетов, сообщает агентство Reuters. Днем ранее филиппинская авиакомпания подписала соглашение с Boeing Co. на поставку 15 лайнеров 787 Dreamliners. PAL... PAL... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10111,24 (+51,3) руб./грамм; на серебро - 143,48 (+4,26) руб./грамм; на платину - 4005,8 (+48,27) руб./грамм; на палладий - 3204,44 (+84,12) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 78,554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,81 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 89,7558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Внешнеторговый оборот Таджикистана в январе-июне 2026 года составил $6,82 млрд, увеличившись на 44,2% по сравнению с январем-июнем прошлого года, сообщается в материалах статистического агентства страны. Дефицит внешней торговли в первом полугодии вырос на 30%, до $3,66... Дефицит внешней торговли в первом полугодии вырос на 30%, до $3,66... читать дальше

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Китай в первом полугодии 2026 года импортировал из РФ 855 тыс. тонн рапсового масла, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении закупки выросли на 44%, почти до $985 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ГТУ... читать дальше

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