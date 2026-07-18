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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 78,3987 руб.,евро - 89,8998 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне составила 0,87% после 0,17% в мае
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18 июля 2026 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 78,3987 руб.,евро - 89,8998 руб.

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18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 78,3987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,06 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 89,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,02 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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