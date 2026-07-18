ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 78,3987 руб.,евро - 89,8998 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 89,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,02 коп.

18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 78,3987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,06 коп.

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Город Тверь включен в национальный маршрут "Золотое кольцо России", сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. "Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте "Золотое кольцо России"! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин назвал ключевыми приоритетами металлургов внедрение современных экологических стандартов, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и выход на перспективные рынки. "Важно, что, несмотря на серьёзные вызовы, нынешнее поколение... "Важно, что, несмотря на серьёзные вызовы, нынешнее поколение... читать дальше

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Замглавы МИД РФ Александр Алимов обсудил создание Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту с помощником министра иностранных дел (в ранге заместителя министра) КНР Лю Бинем в Шанхае, сообщает сайт российского внешнеполитического... читать дальше

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В Федеральной нотариальной палате (ФНП) заявили о росте залоговой активности транспорта в реестре уведомлений о залогах движимого имущества. "Количество записей о залоговом транспорте в публичном реестре нотариата увеличилось на 16% с июля прошлого года", - сообщили "Интерфаксу"... читать дальше

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В России в первом полугодии 2026 года интерес к установке систем умного дома вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. О стремительном росте спроса на системы умного дома "Известиям" рассказали их продавцы и сервис-агрегаторы. "Рынок... "Рынок... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте кабинета министров. Этот профессиональный праздник объединяет трудовые коллективы предприятий, заводов, горно-обогатительных комбинатов, отметил... читать дальше

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Россиян, точно знающих, сколько зарабатывают их коллеги, стало меньше. Компаний, где информация о размере вознаграждения закрыта, - больше, свидетельствуют результаты Аналитического обзора, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.ru. Согласно опросу... Согласно опросу... читать дальше

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С начала 2026 года более тысячи семей в Северо-Восточном административном округе столицы переехали в новые дома по программе реновации, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. "С начала 2026 года на северо-востоке Москвы около 1,4 тысячи семей... "С начала 2026 года на северо-востоке Москвы около 1,4 тысячи семей... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 78,3987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,06 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 89,8998 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 89,8998 руб. По сравнению с...

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Около 170 тыс. туристов одновременно отдыхают в Сочи в настоящий момент, всего с начала года курорт посетили более 3,6 млн гостей, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин. "Сегодняшний день, связанный с определенными вызовами, поэтому город должен быть безопасным, в первую очередь.... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп высказался за введение дополнительных пошлин против Канады в связи с происходящими на ее территории лесными пожарами. "Мы считаем, что Канада несет ответственность за то, что не содержит свои леса в надлежащем виде. Из-за этого в США наблюдается... читать дальше

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Китай в мае 2026 года нарастил импорт сжиженного природного газа на 8% - до 5,68 млн тонн, сообщает Главное таможенное управление КНР. Это максимальный объем с начала текущего года. Даже в условиях мирового дефицита из-за кризиса в Персидском заливе Китаю удается увеличивать... читать дальше

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Более 1,1 млрд рублей будет направлено Еврейской автономной области из резервного фонда правительства в качестве адресной поддержки предприятий регионального жилищно-коммунального хозяйства. Распоряжение об этом подписано, говорится в сообщении, опубликованном на официальном... читать дальше

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ЕС и страны Центральной Азии провели в Брюсселе 13-ю встречу в рамках ежегодного Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности, сообщили в представительстве Евросоюза в Таджикистане. По информации представительства, Евросоюз подтвердил приверженность дальнейшему... читать дальше

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Пропускная способность терминально-логистического центра (ТЛЦ) "Белый Раст" (совместное предприятие ОАО "Российские железные дороги" и Liaoning Port) в Подмосковье увеличится в 2,6 раза - с 275 тыс. до 725 тыс. двадцатифутовых контейнеров (TEU) в год за счет завершения... читать дальше

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Чистый импорт алмазного сырья в Индию в июне 2026 года оценивается в $676 млн, следует из предварительных данных индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). Ввоз алмазов в стоимостном... читать дальше

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