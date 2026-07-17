ЦБ РФ установил курс евро с 18 июля в размере 89,8998 руб.

17 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 89,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,02 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38262,120 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 908,388 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,51 коп. и составил 11,5577 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5005 руб., максимальный - 11,634 руб. Была заключена 71791 сделка. Объем торгов составил 136278,58... Минимальный курс юаня составил 11,5005 руб., максимальный - 11,634 руб. Была заключена 71791 сделка. Объем торгов составил 136278,58...

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Российский рынок акций завершил торги снижением на фоне геополитических и санкционных рисков, а также в ожидании возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в условиях роста инфляции; фактором поддержки выступала дорожающая нефть. В Азии в пятницу наблюдалась... В Азии в пятницу наблюдалась... читать дальше

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Правительство РФ включило в план приватизации на 2026-2028 годы три башкирских компании, взысканные в доход государства у бывшего менеджера группы "Газпром" Алексея Митюшова. Соответствующее распоряжение 17 июля № 1880-р опубликовано на Официальном интернет-портале... Соответствующее распоряжение 17 июля № 1880-р опубликовано на Официальном интернет-портале... читать дальше

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Подъем цен на нефть усилился вечером в пятницу, котировки завершают неделю существенным ростом. С начала недели обе марки подорожали более чем на 12% из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. США и Иран вновь обмениваются ударами, и американские военные возобновили... С начала недели обе марки подорожали более чем на 12% из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. США и Иран вновь обмениваются ударами, и американские военные возобновили... читать дальше

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Запуск в 2027 году ряда новых объектов на базе транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Селятино" в Подмосковье позволит увеличить его грузооборот с 850 тыс. до 1,05 млн TEU в год (на 23,5%), сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "В... "В... читать дальше

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Министерству обороны России надо изменить систему ведомственного финансового контроля, чтобы была возможность заняться проверками в рамках исполнения гособоронзаказа, финансовыми проверками предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил первый замминистра обороны РФ... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,47 коп. и составил 11,5479 руб. Минимальный курс юаня составил 11,489 руб., максимальный - 11,624 руб. Было заключено 16628 сделок. Объем торгов составил 44553,64... Минимальный курс юаня составил 11,489 руб., максимальный - 11,624 руб. Было заключено 16628 сделок. Объем торгов составил 44553,64...

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Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле за январь-июнь 2026 года составило $7,98 млн, что в 5,9 раза больше показателя аналогичного периода 2025 года, сообщает государственный таможенный комитет (ГТК). Согласно данным ГТК, за первое полугодие... Согласно данным ГТК, за первое полугодие... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10066,04 (-162,51) руб./грамм; на серебро - 142,41 (-3,51) руб./грамм; на платину - 4153,28 (+8,43) руб./грамм; на палладий - 3186,01 (-130,55) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 78,3987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,06 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 89,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,02 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Якутия по итогам 2026 года планирует сохранить объем добычи золота на уровне прошлого года, сообщил пресс-центр постпредства региона в Москве со ссылкой на заместителя министра промышленности и геологии республики Андрея Сычевского. Как сообщается, в январе-июне 2026 года Якутия... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 54,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора стало максимальным с февраля. В мае из-за... читать дальше

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Банк Италии улучшил прогноз роста экономики страны в текущем году до 0,6% с ранее ожидавшихся 0,5% после сильного начала года и несмотря на скачок цен на энергоносители. Ранее сообщалось, что ВВП Италии в январе-марте вырос на 0,3% относительно предыдущего квартала и на... Ранее сообщалось, что ВВП Италии в январе-марте вырос на 0,3% относительно предыдущего квартала и на... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу, инвесторы активно продают акции технологических компаний и оценивают статистику. Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в пятницу... Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в пятницу... читать дальше

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