Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5637 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3856,22 млрд руб.

17 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 июля составили по Российской Федерации 5637 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5450,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5821 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5616,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 июля составили 3856,22 млрд руб. против 3870,8257599999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.