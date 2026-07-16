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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5226 руб.
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16 июля 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5226 руб.

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16 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,66 коп. и составил 11,5226 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,455 руб., максимальный - 11,591 руб. Было заключено 88665 сделок. Объем торгов составил 125443,96 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5845 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
16 июля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5226 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,66 коп. и составил 11,5226 руб.

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