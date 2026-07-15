Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 июля

15 июля. FINMARKET.RU -РФ с 16 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10214,7 (+150,07) руб./грамм; на серебро - 145,07 (-0,4) руб./грамм; на платину - 4087,01 (+36,5) руб./грамм; на палладий - 3210,66 (+40,48) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,80 коп. и составил 11,506 руб. Минимальный курс юаня составил 11,408 руб., максимальный - 11,5595 руб. Было заключено 80618 сделок. Объем торгов составил 116629,44... Минимальный курс юаня составил 11,408 руб., максимальный - 11,5595 руб. Было заключено 80618 сделок. Объем торгов составил 116629,44...

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Инвестиционная активность, по оценкам компаний, во втором квартале 2026 года сдержанно увеличивалась после снижения в первом квартале, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий. Баланс ожиданий компаний на третий квартал предполагает сохранение инвестиционной... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в РФ с 7 по 13 июля относительно предыдущей недели составил 2,25% после 2,11% с 30 июня по 6 июля, 1,61% с 23 по 29 июня, скачка на 3,00% в период с 16 по 22 июня, повышения на 0,95% с 9 по 15 июня, на 0,92% с 2 по 8 июня, на 0,45% с 26 мая по... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги снижением под давлением продаж из-за геополитических рисков и перешедшей к снижению нефти после ее ралли с начала недели из-за напряженности на Ближнем Востоке; также игроки предпочли сокращать позиции из-за опасений паузы в текущем цикле... читать дальше

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Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Существенный вклад в... Существенный вклад в... читать дальше

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Правительство Германии готовит пакет мер по снижению затрат на электроэнергию для предприятий и потребителей на сумму 13,3 млрд евро в 2027 году, средства на это будут выделены из Фонда климата и трансформации (KTF), сообщило министерство финансов. Пакет включает субсидирование... читать дальше

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Монетный двор США собирается начать чеканку долларовой монеты с изображением нынешнего президента страны Дональда Трампа. Министр финансов Скотт Бессент представил в среду эскизы новой "золотой монеты", на одной стороне которой изображен профиль Трампа рядом с фразой "In God We... читать дальше

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Ценовые ожидания предприятий РФ в июле выросли на 4,4 процентного пункта после снижения пять месяцев подряд и достигли 20,2%, приблизившись к среднему уровню 2025 года, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Повышение... читать дальше

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В Еврокомиссии подготовили для Вашингтона предложение об исключении из-под американских пошлин нескольких сотен видов продукции, сообщает в среду портал Euractiv. "Еврокомиссия составила список из сотен продуктов - от сыра "Рокфор" до промышленных роботов, которые она... "Еврокомиссия составила список из сотен продуктов - от сыра "Рокфор" до промышленных роботов, которые она... читать дальше

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Нефть перешла к снижению после выхода данных о запасах в США, которые снизились не так сильно, как ожидалось. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей - до 409,7 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном... Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей - до 409,7 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном... читать дальше

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Экспорт зерна и продуктов его переработки по итогам 1-го полугодия составил свыше 36,1 млн тонн, что на 69%, или в 1,7 раза, выше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Россельхознадзор со ссылкой на ФГИС "Аргус-Фито" по состоянию на 10... читать дальше

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Правительство поддерживает законопроект о проведении валютных операций с цифровыми рублями при условии доработки механизма взаимодействия органов валютного контроля с платформой цифрового рубля и устранения риска неоднородного толкования валютного законодательства, следует из... читать дальше

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Рынок акций в своем нынешнем состоянии усложняет поиск возможностей для долгосрочного, ценностного инвестирования, заявил легендарный американский инвестор, председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в интервью CNBC. По его словам, рынок все больше зависит... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде июля 2026 года повысилась до 12,79% с 12,76% в третьей декаде июня, сообщается на сайте ЦБ... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,30 коп. и составил 11,5061 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4445 руб., максимальный - 11,552 руб. Было заключено 8267 сделок. Объем торгов составил 19085,54... Минимальный курс юаня составил 11,4445 руб., максимальный - 11,552 руб. Было заключено 8267 сделок. Объем торгов составил 19085,54...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей - до 409,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 июля, уменьшились на 1,533 млн... Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 июля, уменьшились на 1,533 млн... читать дальше

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