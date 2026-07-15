Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4893,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5714,95 млрд руб.

15 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 июля составили по Российской Федерации 4893,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4657,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6874,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6634,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 июля составили 5714,95 млрд руб. против 3772,28289 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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