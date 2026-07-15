ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июля в размере 77,4912 руб., евро - 88,5259 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 88,5259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,78 коп.

15 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 77,4912 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 86,99 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39170,507 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1385,915 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,66 коп. и составил 11,5226 руб. Минимальный курс юаня составил 11,455 руб., максимальный - 11,591 руб. Было заключено 88665 сделок. Объем торгов составил 125443,96... Минимальный курс юаня составил 11,455 руб., максимальный - 11,591 руб. Было заключено 88665 сделок. Объем торгов составил 125443,96...

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Российский рынок акций завершил торги резким падением индикаторов на фоне распродаж из-за геополитических и санкционных рисков, отсечек дивидендов ряда эмитентов и волатильной нефти. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, снижаются Европа... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, снижаются Европа... читать дальше

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Американская энергетическая компания Duke Energy увеличила размер квартальных дивидендов на 1,9% - до $1,085 на обыкновенную акцию c $1,065, сообщается в пресс-релизе компании. Дивиденды будут выплачены 16 сентября. Закрытие реестра акционеров назначено на 14... Дивиденды будут выплачены 16 сентября. Закрытие реестра акционеров назначено на 14... читать дальше

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Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в четверг, трейдеры продолжают оценивать сигналы, поступающие с Ближнего Востока. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:30 мск составляет $84,91 за баррель,... Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:30 мск составляет $84,91 за баррель,... читать дальше

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Объем авиаперевозок в мире к 2045 году увеличится более чем вдвое и будет составлять около 10 млрд пассажиров в год, прогнозирует европейская аэрокосмическая корпорация Airbus. По ее оценкам, численность среднего класса, наиболее склонного к авиаперелетам, увеличится к... По ее оценкам, численность среднего класса, наиболее склонного к авиаперелетам, увеличится к... читать дальше

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Рекламная группа Russ (актив объединенной компании Wildberries-Russ, РВБ) объявила о выходе из состава участников Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). "Отрасль наружной рекламы при подсчете объемов рынка сталкивается с необходимостью постоянно доказывать... "Отрасль наружной рекламы при подсчете объемов рынка сталкивается с необходимостью постоянно доказывать... читать дальше

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Apple Inc. готовится представить обновленный планшет iPad mini в октябре текущего года, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, эта модель впервые получит OLED-дисплей, обеспечивающий более высокое качество изображения. Такие дисплеи используются в iPhone с... По данным источников агентства, эта модель впервые получит OLED-дисплей, обеспечивающий более высокое качество изображения. Такие дисплеи используются в iPhone с... читать дальше

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Импорт пшеницы в Таджикистан по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 660,8 тыс. тонн, сообщил начальник Антимонопольной службы при правительстве республики Хайдарали Раджабзода. По его данным,... По его данным,... читать дальше

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Двусторонняя торговля Казахстана и Китая в 2025 году достигла $49 млрд, сообщила пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева по итогам его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года товарооборот составил $43,8... Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года товарооборот составил $43,8... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,71 коп. и составил 11,5132 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4485 руб., максимальный - 11,5875 руб. Было заключено 7088 сделок. Объем торгов составил 15822,87... Минимальный курс юаня составил 11,4485 руб., максимальный - 11,5875 руб. Было заключено 7088 сделок. Объем торгов составил 15822,87...

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ЦБ РФ с 17 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10228,55 (+13,85) руб./грамм; на серебро - 145,92 (+0,85) руб./грамм; на платину - 4144,85 (+57,84) руб./грамм; на палладий - 3316,56 (+105,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 78,3181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,13 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 89,3296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Китай в июне сократил добычу нефти на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 18,12 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление. В первом полугодии она выросла на 0,9% и достигла 109,43 млн тонн. В первом полугодии она выросла на 0,9% и достигла 109,43 млн тонн. Объем нефтепереработки в прошлом... Объем нефтепереработки в прошлом... читать дальше

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Производство угля в Китае в июне упало на 9,7% относительно того же месяца прошлого года и составило 380,88 млн тонн, по данным Государственного статистического управления. В первом полугодии добыча снизилась на 1,7% - до 2,37 млрд тонн. В первом полугодии добыча снизилась на 1,7% - до 2,37 млрд тонн. В конце мая на угольной... В конце мая на угольной... читать дальше

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