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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,398 руб.
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14 июля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,398 руб.
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14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,88 коп. и составил 11,398 руб. Минимальный курс юаня составил 11,267 руб., максимальный - 11,4915 руб. Было заключено 92997 сделок. Объем торгов составил 130741,22 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4725 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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