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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 15 июля в размере 88,5259 руб.
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14 июля 2026 года 17:58

ЦБ РФ установил курс евро с 15 июля в размере 88,5259 руб.

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14 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 88,5259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,78 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Вклад в сокращение показателя внесли фанера,...    читать дальше
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Это автоматическое сообщение.
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Как говорится в пресс-релизе компании, она намерена довести добычу...    читать дальше
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