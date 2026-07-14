Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6874,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3772,28 млрд руб.

14 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 июля составили по Российской Федерации 6874,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6634,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6725,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6489,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 июля составили 3772,28 млрд руб. против 3738,83887 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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