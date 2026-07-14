.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6874,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3772,28 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне составила 0,87% после 0,17% в мае
Рост потребительских цен в июне составил 0,87% после повышения на 0,17% в мае, на 0,14% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,02% с 5,31% месяцем ранее. Рост цен в июне оказался несколько выше прогноза аналитиков, ожидавших рост на 0,85%
 
Почти 20% россиян будут закрывать ипотеку на пенсии
Доля заемщиков с плановым погашением ипотеки в возрасте 70-75 лет в общем объеме выдач во втором полугодии 2025 года составила 19% против 17% в первом полугодии, следует из данных Банка России. Всего за год банки оформили 966 тыс. ипотечных...
 
Подготовлены рекомендации по найму сотрудников в возрасте 50+
Минтруд разработал рекомендации по адаптации работников в возрасте 50+. Как уточнили "Российской газете" в ведомстве, на протяжении последних лет устойчиво возрастала численность занятых, а уровни занятости увеличивались почти во всех возрастных...
 
Скидку на покупку электромобилей могут уменьшить
Минпромторг обсуждает возможность корректировки программ льготного автокредитования и лизинга электромобилей и гибридов: рассматривается снижение размера скидки на покупку таких машин. Об этом "Коммерсанту" рассказали собеседники в лизинговых...
 
14 июля 2026 года 09:11

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6874,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3772,28 млрд руб.

 0
14 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 июля составили по Российской Федерации 6874,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6634,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6725,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6489,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 июля составили 3772,28 млрд руб. против 3738,83887 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
14 июля 2026 года 15:02
Нефть продолжает дорожать
Нефть продолжает дорожать на фоне значительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, цена Brent поднималась выше $87 в ходе торгов.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что американские силы возобновят морскую блокаду Ирана. Позднее Центральное...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 14:50
IBM ждет квартальную выручку хуже прогнозов рынка
Американская International Business Machines во втором квартале увеличила выручку на 1% - до $17,2 млрд, согласно ее предварительным данным.

В том числе доход в сегменте программного обеспечения вырос на 5%, в сегменте инфраструктуры - снизился на 7%. Консалтинговая...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 14 июля растет
Индекс Мосбиржи сильно корректируется вниз после роста, пытаясь развернуться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,82 пункта (0,361%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2172,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту -...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 14:39
Китайский ЦБ предоставит банкам 1,4 трлн юаней в рамках полугодовых обратных РЕПО
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) наращивает объемы предоставления ликвидности фининститутам через операции обратного РЕПО на более длинные сроки.

Как говорится в сообщении регулятора, в среду он предоставит банкам 1,4 трлн юаней ($207 млрд) посредством...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 14:28
Bank of America увеличил квартальную чистую прибыль на 27%
Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, во втором квартале 2026 года резко увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в апреле-июне составила $9,07 млрд, или...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 14:13
Снижение ставки должно быть и будет естественным процессом исходя из макроэкономики - Путин
Смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями, считает президент Владимир Путин.

Тема ключевой ставки возникла в ходе его рабочей встречи с главой Якутии Айсеном...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 14:06
Фондовые индексы стран АТР завершили торги ростом, исключение - австралийский индикатор
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли за исключением австралийского, который завершил вторник на уровне закрытия предыдущего дня.

Значение японского Nikkei 225 увеличилось на 0,7%.

Министерство финансов страны заявило о том, что может...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 13:55
JPMorgan во 2-м квартале увеличил чистую прибыль на 41%
JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2026 года на 41%, выручку - на 28%.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в апреле-июне составила $21,16 млрд по сравнению с $14,99 млрд за аналогичный...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 13:40
Wells Fargo увеличил квартальную чистую прибыль на 17%
Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. во втором квартале 2026 года увеличил чистую прибыль на 17%.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в апреле-июне составила $6,41 млрд, или $2 в расчете на акцию, по сравнению с $5,49 млрд, или...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 14 июля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,23 пункта (0,935%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2184,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2194,9 (+1,41%) пункта,...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 13:09
Импорт нефти Китаем в июне опустился до десятилетнего минимума
Высокие котировки, сохраняющиеся сбои в логистике ближневосточных поставок и внутренние ограничения на экспорт топлива обрушили китайский нефтяной импорт в июне до минимума с октября 2016 года.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, суммарный импорт нефти...    читать дальше
.
14 июля 2026 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 80,7213 руб.
Минимальное значение за неделю (с 7 июля по 14 июля) - 80,7213 руб. за доллар, максимальное значение - 82,072 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,32 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
14 июля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 14 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,35/80,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,35/80,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...
.
14 июля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 14 июля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,34/80,72 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,34/80,72 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
.
14 июля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 14 июля Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 90,09/94,69 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,09/94,69 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал на 3...
.
14 июля 2026 года 12:58
В июне выдача потребкредитов сократилась на 10,2% к маю, в годовом сравнении - рост на 36,4%
В июне количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составило 1,89 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,7% (в мае 2026 года - 2,11 млн). Такие данные приводятся в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В свою...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.