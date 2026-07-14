ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 июля в размере 76,6213 руб.; евро - 87,5781 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 87,5781 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,80 коп.

14 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 76,6213 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,34 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40556,422 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1094,287 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,80 коп. и составил 11,506 руб. Минимальный курс юаня составил 11,408 руб., максимальный - 11,5595 руб. Было заключено 80618 сделок. Объем торгов составил 116629,44... Минимальный курс юаня составил 11,408 руб., максимальный - 11,5595 руб. Было заключено 80618 сделок. Объем торгов составил 116629,44...

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Инвестиционная активность, по оценкам компаний, во втором квартале 2026 года сдержанно увеличивалась после снижения в первом квартале, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий. Баланс ожиданий компаний на третий квартал предполагает сохранение инвестиционной... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в РФ с 7 по 13 июля относительно предыдущей недели составил 2,25% после 2,11% с 30 июня по 6 июля, 1,61% с 23 по 29 июня, скачка на 3,00% в период с 16 по 22 июня, повышения на 0,95% с 9 по 15 июня, на 0,92% с 2 по 8 июня, на 0,45% с 26 мая по... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги снижением под давлением продаж из-за геополитических рисков и перешедшей к снижению нефти после ее ралли с начала недели из-за напряженности на Ближнем Востоке; также игроки предпочли сокращать позиции из-за опасений паузы в текущем цикле... читать дальше

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Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Существенный вклад в... Существенный вклад в... читать дальше

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Правительство Германии готовит пакет мер по снижению затрат на электроэнергию для предприятий и потребителей на сумму 13,3 млрд евро в 2027 году, средства на это будут выделены из Фонда климата и трансформации (KTF), сообщило министерство финансов. Пакет включает субсидирование... читать дальше

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Монетный двор США собирается начать чеканку долларовой монеты с изображением нынешнего президента страны Дональда Трампа. Министр финансов Скотт Бессент представил в среду эскизы новой "золотой монеты", на одной стороне которой изображен профиль Трампа рядом с фразой "In God We... читать дальше

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Ценовые ожидания предприятий РФ в июле выросли на 4,4 процентного пункта после снижения пять месяцев подряд и достигли 20,2%, приблизившись к среднему уровню 2025 года, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Повышение... читать дальше

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В Еврокомиссии подготовили для Вашингтона предложение об исключении из-под американских пошлин нескольких сотен видов продукции, сообщает в среду портал Euractiv. "Еврокомиссия составила список из сотен продуктов - от сыра "Рокфор" до промышленных роботов, которые она... "Еврокомиссия составила список из сотен продуктов - от сыра "Рокфор" до промышленных роботов, которые она... читать дальше

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Нефть перешла к снижению после выхода данных о запасах в США, которые снизились не так сильно, как ожидалось. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей - до 409,7 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном... Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей - до 409,7 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном... читать дальше

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Экспорт зерна и продуктов его переработки по итогам 1-го полугодия составил свыше 36,1 млн тонн, что на 69%, или в 1,7 раза, выше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Россельхознадзор со ссылкой на ФГИС "Аргус-Фито" по состоянию на 10... читать дальше

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Правительство поддерживает законопроект о проведении валютных операций с цифровыми рублями при условии доработки механизма взаимодействия органов валютного контроля с платформой цифрового рубля и устранения риска неоднородного толкования валютного законодательства, следует из... читать дальше

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Рынок акций в своем нынешнем состоянии усложняет поиск возможностей для долгосрочного, ценностного инвестирования, заявил легендарный американский инвестор, председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в интервью CNBC. По его словам, рынок все больше зависит... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде июля 2026 года повысилась до 12,79% с 12,76% в третьей декаде июня, сообщается на сайте ЦБ... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,30 коп. и составил 11,5061 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4445 руб., максимальный - 11,552 руб. Было заключено 8267 сделок. Объем торгов составил 19085,54... Минимальный курс юаня составил 11,4445 руб., максимальный - 11,552 руб. Было заключено 8267 сделок. Объем торгов составил 19085,54...

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