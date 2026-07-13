Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2945 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,236 руб., максимальный - 11,3495 руб. Было заключено 7327 сделок. Объем торгов составил 18318,26 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3245 руб. за юань.

13 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,17 коп. и составил 11,2945 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 41537,561 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 414,623 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,26 коп. и составил 11,2992 руб. Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,355 руб. Было заключено 53244 сделки. Объем торгов составил 72029,57 млн... Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,355 руб. Было заключено 53244 сделки. Объем торгов составил 72029,57 млн...

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Российский рынок акций завершил торги ростом вслед за подорожавшей нефтью из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором оставались опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ в свете статданных об ускорении... читать дальше

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Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein Group планирует провести IPO в Гонконге уже в августе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Ранее сообщалось, что в пятницу компания получила разрешение от китайской Комиссии по регулированию рынка... Ранее сообщалось, что в пятницу компания получила разрешение от китайской Комиссии по регулированию рынка... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в понедельник с поставкой на вторник, 14 июля, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - снизились на 9,76%, до минимальных в 2026 году 1687,72 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая... читать дальше

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В ЕС пока не удалось согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, однако этот пакет, скорее всего, вскоре будет согласован, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. "Я сожалею, что у нас нет договоренностей по 21-му пакету санкций. Но я могу сказать, что мы довольно... читать дальше

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Главный исполнительный директор Volkswagen Group (VW) Оливер Блюме видит необходимость в сокращении дополнительно до 50 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках масштабной реорганизации, направленной на снижение расходов автоконцерна. Численность персонала VW примерно... Численность персонала VW примерно... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Трансфин-М" по РСБУ выросла в январе-июне 2026 г. в 1,9 раза, до 1,34 млрд руб. с 705,4 млн руб. за аналогичный период годом ранее, сообщается в отчетности общества. Выручка "Трансфин-М" снизилась в отчетном периоде в 2 раза, до 6,2 млрд... Выручка "Трансфин-М" снизилась в отчетном периоде в 2 раза, до 6,2 млрд... читать дальше

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Нигерия в июне нарастила добычу нефти до 1,56 млн баррелей в сутки (б/с) - максимального уровня с апреля 2020 года, говорится в сообщении Комиссии по регулированию добычи нефти Нигерии (NUPRC). Таким образом, страна выполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на... Таким образом, страна выполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,17 коп. и составил 11,2945 руб. Минимальный курс юаня составил 11,236 руб., максимальный - 11,3495 руб. Было заключено 7327 сделок. Объем торгов составил 18318,26... Минимальный курс юаня составил 11,236 руб., максимальный - 11,3495 руб. Было заключено 7327 сделок. Объем торгов составил 18318,26...

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Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 257 млн тонн в 2026 году, сократившись с 268 млн тонн годом ранее, прогнозируют аналитики Wood Mackenzie. Таким образом, спрос снизится второй год подряд. В 2024 году показатель достигал пиковых... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10097,97 (-82,13) руб./грамм; на серебро - 146,19 (+1,2) руб./грамм; на платину - 3986,94 (-3,24) руб./грамм; на палладий - 3139,52 (+31,38) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 76,6213 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,34 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 87,5781 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Объем зарегистрированных активов биржевых инвестиционных фондах (ETF) на платину в первом полугодии 2026 года сократился на 16%, с 3,3 млн унций до 2,76 млн унций, говорится в обзоре технологической группы Heraeus по драгоценным металлам. Максимум с начала года был... Максимум с начала года был... читать дальше

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Задача по увеличению ВВП Узбекистана до $240 млрд к 2030 году, поставленная ранее главой государства Шавкатом Мирзиёевым, требует обеспечения экономического роста на 8-9% в год, сообщила пресс-служба узбекского лидера. "Для перевода экономики на модель технологичного и... "Для перевода экономики на модель технологичного и... читать дальше

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