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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6725,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3738,84 млрд руб.
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13 июля 2026 года 09:15

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6725,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3738,84 млрд руб.

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13 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 июля составили по Российской Федерации 6725,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6489,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6508,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6279 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 июля составили 3738,84 млрд руб. против 3729,23326 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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