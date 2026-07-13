ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 76,6647 руб.; евро - 86,5906 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 86,5906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,05 коп.

13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 76,6647 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,47 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41650,709 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 113,148 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,88 коп. и составил 11,398 руб. Минимальный курс юаня составил 11,267 руб., максимальный - 11,4915 руб. Было заключено 92997 сделок. Объем торгов составил 130741,22... Минимальный курс юаня составил 11,267 руб., максимальный - 11,4915 руб. Было заключено 92997 сделок. Объем торгов составил 130741,22...

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Российский рынок акций завершил торги без единой динамики индексов на фоне отскока вверх нефти (сентябрьский фьючерс на Brent поднимался выше $86 за баррель) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и возобновления Штатами морской блокады Ирана; сдерживающим... читать дальше

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Подъем цен на нефть резко замедлился вечером во вторник, рынок оценивает новые заявления президента США Дональда Трампа. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:33 мск дорожают на $1,18 (1,42%), до $84,48 за... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:33 мск дорожают на $1,18 (1,42%), до $84,48 за... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2026 года вырос на 0,3% по отношению к маю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-июне 2026 года реальный эффективный курс рубля... В январе-июне 2026 года реальный эффективный курс рубля...

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Китайский ИИ-стартап DeepSeek начал подготовку к IPO в материковой части КНР и уже в этом году может подать заявку на его проведение, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Само размещение запланировано на следующий год. Само размещение запланировано на следующий год. DeepSeek ведет переговоры с... DeepSeek ведет переговоры с... читать дальше

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Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашения в сфере торговли и инвестиций. "После очень продуктивных консультаций с ближневосточными лидерами я... "После очень продуктивных консультаций с ближневосточными лидерами я... читать дальше

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Объем экспортных перевозок лесопромышленной продукции по сети РЖД в июне 2026 года сократился в месячном выражении на 1,7% - до 973,2 тыс. тонн с 989,7 тыс. тонн в мае, следует из данных транспортной статистики. Вклад в сокращение показателя внесли фанера,... Вклад в сокращение показателя внесли фанера,... читать дальше

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Индия в июне 2026 года импортировала золота на $1,97 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года, но на 42% меньше, чем в мае текущего. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года, но на 42% меньше, чем в мае текущего. "Импорт золота снижается после повышения пошлин,... "Импорт золота снижается после повышения пошлин,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,86 коп. и составил 11,3731 руб. Минимальный курс юаня составил 11,262 руб., максимальный - 11,47 руб. Было заключено 8350 сделок. Объем торгов составил 21363,79 млн... Минимальный курс юаня составил 11,262 руб., максимальный - 11,47 руб. Было заключено 8350 сделок. Объем торгов составил 21363,79 млн...

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ЦБ РФ с 15 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10064,63 (-33,34) руб./грамм; на серебро - 145,47 (-0,72) руб./грамм; на платину - 4050,51 (+63,57) руб./грамм; на палладий - 3170,18 (+30,66) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 77,4912 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 86,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 88,5259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Председатель совета директоров американской Berkshire Hathaway Уоррен Баффет планирует в течение примерно восьми лет пожертвовать оставшиеся у него акции инвесткомпании четырем благотворительным фондам. Эти бумаги перейдут Susan Thompson Buffett Foundation, названному в... Эти бумаги перейдут Susan Thompson Buffett Foundation, названному в... читать дальше

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Совокупный объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в январе-июне 2026 года составил 261,9 трлн тенге, увеличившись относительно аналогичного периода 2025 года на 48,8%, сообщила пресс-служба KASE. Объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на... Объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на... читать дальше

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Индийская энергетическая компания Vedanta Oil and Gas Ltd., входящая в группу компаний Vedanta миллиардера Анила Агарвала, планирует инвестировать $5 млрд с целью нарастить производство энергоносителей. Как говорится в пресс-релизе компании, она намерена довести добычу... Как говорится в пресс-релизе компании, она намерена довести добычу... читать дальше

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