Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6508,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3729,23 млрд руб.

10 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июля составили по Российской Федерации 6508,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6279 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6639,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6430,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 июля составили 3729,23 млрд руб. против 3749,5005499999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.