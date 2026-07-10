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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6508,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3729,23 млрд руб.
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10 июля 2026 года 09:30
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6508,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3729,23 млрд руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июля составили по Российской Федерации 6508,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6279 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6639,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6430,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 июля составили 3729,23 млрд руб. против 3749,5005499999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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