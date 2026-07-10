ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 75,93 руб., евро - 86,5906 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 86,5906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,05 коп.

10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 75,93 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,26 коп.

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Госсекретарь США Марко Рубио на данный момент фактически управляет финансовой системой и энергетическим сектором Венесуэлы, сообщает в субботу The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "По словам более десятка чиновников и других лиц, близких к властям США и Венесуэлы,... читать дальше

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Евросоюз готовит механизм поддержки компаний, который позволил бы им не зависеть в поставах важнейших товаров лишь от КНР, а также снизил бы эффект мер Пекина в случае торгового конфликта, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники. "По словам лиц, знакомых с темой,... читать дальше

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Авиакомпания Cathay (Гонконг) планирует запустить грузовые авиарейсы в Казахстан с 1 августа 2026 года, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. Региональный менеджер Cathay по Ближнему Востоку Оливер Коэльо на встрече с председателем комитета... Региональный менеджер Cathay по Ближнему Востоку Оливер Коэльо на встрече с председателем комитета... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание Единого диспетчерского центра на Дмитровском шоссе и поздравил горожан с Днем московского транспорта. "Поздравляю с Днем московского транспорта. Это один из самых главных, уважаемых праздников в нашем городе, потому что основа... читать дальше

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Первый в РФ завод полного цикла по переработке водорослей Белого моря открылся в поселке Березовка Кондопожского района Карелии в субботу, сообщает пресс-служба правительства региона. "Карелия делает шаг вперед в переработке морских ресурсов. Это практический ответ на задачи,... читать дальше

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Дополнительные 4,4 млрд рублей выделены на ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне, сообщает пресс-служба правительства РФ. "Более 4,4 млрд рублей дополнительно будет направлено Дагестану и Чечне на оказание мер социальной поддержки граждан, жильё которых было... читать дальше

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Правительство РФ выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба кабинета министров. "Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в... "Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в... читать дальше

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Правительство РФ разрешило направить еще 126,2 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поставки новых отечественных самолетов по льготным лизинговым ставкам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно... Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно... читать дальше

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Правительство РФ вносит на ратификацию в Госдуму соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2026-2030 годы. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размешено на... читать дальше

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Производство алкогольного пива в Германии в 2025 году сократилось на 5,8% - до 6,8 млрд литров, его стоимость составила около 6,4 млрд евро, сообщается в отчете статистического управления страны. А выпуск безалкогольного пива увеличился на 6,5% и превысил 616 млн литров... читать дальше

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АО "Узбекнефтегаз" планирует реализовать ряд мер по увеличению добычи на газоконденсатном месторождении Алан в Кашкадарьинской области, которое входит в число основных активов Мубарекского нефтегазодобывающего управления (НГДУ), сообщила компания по итогам посещения НГДУ рабочей... читать дальше

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Количество протоколов за нарушение лесного законодательства в Московской области выросло на 39% в первом полугодии 2026 года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона в пятницу. "Положительную динамику показали результаты мероприятий по охране, защите и... читать дальше

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Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива для нужд агропромышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания с участием главы министерства Оксаны Лут. "На совещании рассмотрели потребности в топливе для обеспечения стабильной... читать дальше

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Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в июне увеличились на 5,72% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщает Росстат. По сравнению с маем 2026 года услуги связи в РФ в июне подорожали на 3,27%. В I полугодии тарифы на услуги связи увеличились на 2,51% по сравнению с... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 76,6647 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,47 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 86,5906 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 86,5906 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41122,938 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 885,927 млрд руб., или на...

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