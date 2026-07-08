ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 76,4026 руб.

8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 76,4026 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,68 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42005,217 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 553,540 млрд руб., или на...

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Инфляция в РФ 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщил в среду Росстат. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 6 июля на уровне 5,61%,... Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 6 июля на уровне 5,61%,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,27 коп. и составил 11,2163 руб. Минимальный курс юаня составил 11,139 руб., максимальный - 11,305 руб. Было заключено 75804 сделки. Объем торгов составил 128484,1 млн... Минимальный курс юаня составил 11,139 руб., максимальный - 11,305 руб. Было заключено 75804 сделки. Объем торгов составил 128484,1 млн...

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Рост потребительских цен на бензин в РФ с 30 июня по 6 июля относительно предыдущей недели составил 2,11% после 1,61% с 23 по 29 июня, скачка на 3,00% в период с 16 по 22 июня, повышения на 0,95% с 9 по 15 июня, на 0,92% с 2 по 8 июня, на 0,45% с 26 мая по 1 июня, на 0,34% с 19... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги ростом индикаторов на фоне подъема нефтяных котировок из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке; сдерживают покупателей геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в... читать дальше

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Инфляция в РФ 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщил в среду Росстат. Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом... Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания главы государства с членами правительства. "Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные... "Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить потребности как госорганов и органов правопорядка, так и граждан в Крыму, которые не должны чувствовать особой нагрузки из-за проблем с топливом, необходимо принять решение по субсидированию как можно... читать дальше

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Рост нефтяного рынка усилился в среду, Brent поднималась выше отметки в $80 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:35 мск составляет $79,7 за баррель, что на... Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:35 мск составляет $79,7 за баррель, что на... читать дальше

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В рамках действий по поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов приняты меры с тем, чтобы биржевые объемы топлива напрямую уходили конечным потребителям и из цепочки были исключены перекупщики, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства под... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре преследуют цель нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе, выразил уверенность, что эта цель невыполнима. "Очевидно совершенно, что противник стремится... "Очевидно совершенно, что противник стремится... читать дальше

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Правительство распространило на производителей временный запрет экспорта дизельного топлива, введенный для непроизводителей в конце января 2026 года, сообщила пресс-служба. "Временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей, действующий по 31... "Временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей, действующий по 31... читать дальше

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Ситуация на российском топливном рынке на фоне временного сокращения производства бензинов и дизеля остается непростой, сопровождается ростом спроса на нефтепродукты в рознице примерно на треть относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак... читать дальше

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Россия в июле начинает импорт топлива, для этого проработана возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы, чтобы обеспечить экономические условия, доложил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания у президента Владимира Путина. Он напомнил, что в... Он напомнил, что в... читать дальше

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"Яндекс" начал отображать в сервисах "Яндекс Go" и "Яндекс Заправки" информацию о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей, сообщила интернет-компания в среду. Ранее эти данные были доступны только водителям такси. Ранее эти данные были доступны только водителям такси. Информация об очередях в... Информация об очередях в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,06 коп. и составил 11,2141 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1485 руб., максимальный - 11,3 руб. Было заключено 12042 сделки. Объем торгов составил 32215,73 млн... Минимальный курс юаня составил 11,1485 руб., максимальный - 11,3 руб. Было заключено 12042 сделки. Объем торгов составил 32215,73 млн...

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