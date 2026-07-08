.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 76,4026 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
МВФ похвалил мировую экономику и символически изменил прогноз на 2026-2027 гг.
Мировая экономика справляется с шоками, вызванными ближневосточным конфликтом, лучше прогнозов, последствия по основным трансмиссионным каналам - цены на сырье, инфляционные ожидания и финансовые условия - пока ограничены, говорится в докладе...
 
За 5 месяцев коллекторы скупили рекордный за 3 года объем просроченных долгов МФО
Коллекторы скупили в январе-мае 2026 г. просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) на 48,2 млрд руб. - на 23% больше год к году и на 50%, чем за аналогичный период 2024 г. Это следует из данных сервиса по возврату просроченной...
 
В РФ собираются ввести запрет на завышение цен при покупке квартир в рассрочку
Власти могут запретить повышать цену на жилье при его покупке в рассрочку. Такую меру хотят добавить в законопроект о регулировании этого рынка, рассказал "Известиям" зампред ЦБ Михаил Мамута. Такая мера уже применяется при покупке других товаров в...
 
08 июля 2026 года 17:37

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 76,4026 руб.

 0  
8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 76,4026 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,68 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
08 июля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 июля выросла на 1,34% и составила 42005,217 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42005,217 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 553,540 млрд руб., или на...
.
08 июля 2026 года 19:20
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 6 июля на уровне 5,61%
Инфляция в РФ 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщил в среду Росстат.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 6 июля на уровне 5,61%,...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2163 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,27 коп. и составил 11,2163 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,139 руб., максимальный - 11,305 руб. Было заключено 75804 сделки. Объем торгов составил 128484,1 млн...
.
08 июля 2026 года 19:06
Цены на бензин в РФ с 30 июня по 6 июля выросли на 2,11%, на ДТ - на 3,35%
Рост потребительских цен на бензин в РФ с 30 июня по 6 июля относительно предыдущей недели составил 2,11% после 1,61% с 23 по 29 июня, скачка на 3,00% в период с 16 по 22 июня, повышения на 0,95% с 9 по 15 июня, на 0,92% с 2 по 8 июня, на 0,45% с 26 мая по 1 июня, на 0,34% с 19...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 19:04
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов
Российский рынок акций завершил торги ростом индикаторов на фоне подъема нефтяных котировок из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке; сдерживают покупателей геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 19:00
Инфляция в РФ с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% неделей ранее
Инфляция в РФ 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщил в среду Росстат.

Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 18:54
Путин поддержал идею организации сети мини-НПЗ в РФ
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания главы государства с членами правительства.

"Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 18:49
На фоне проблем с топливом нужно поддержать жителей и гостей Крыма как можно скорее - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить потребности как госорганов и органов правопорядка, так и граждан в Крыму, которые не должны чувствовать особой нагрузки из-за проблем с топливом, необходимо принять решение по субсидированию как можно...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 18:45
Нефть прибавляет более 7%
Рост нефтяного рынка усилился в среду, Brent поднималась выше отметки в $80 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:35 мск составляет $79,7 за баррель, что на...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 18:42
Биржевые объемы топлива будут напрямую уходить конечным потребителям, чтобы исключить перекупщиков - Новак
В рамках действий по поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов приняты меры с тем, чтобы биржевые объемы топлива напрямую уходили конечным потребителям и из цепочки были исключены перекупщики, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства под...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 18:38
Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре преследуют цель нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе, выразил уверенность, что эта цель невыполнима.

"Очевидно совершенно, что противник стремится...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 18:35
Запрет на экспорт ДТ для производителей будет действовать до 31 июля, кроме поставок по межправсоглашениям
Правительство распространило на производителей временный запрет экспорта дизельного топлива, введенный для непроизводителей в конце января 2026 года, сообщила пресс-служба.

"Временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей, действующий по 31...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 18:22
Новак: ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой, сопровождается ростом спроса примерно на треть
Ситуация на российском топливном рынке на фоне временного сокращения производства бензинов и дизеля остается непростой, сопровождается ростом спроса на нефтепродукты в рознице примерно на треть относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 18:14
С июля РФ начинает импортировать топливо, со среды введен запрет на экспорт "дизеля" из России
Россия в июле начинает импорт топлива, для этого проработана возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы, чтобы обеспечить экономические условия, доложил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Он напомнил, что в...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 18:08
"Яндекс Go" и "Яндекс Заправки" стали отображать данные о наличии топлива и очередей на АЗС
"Яндекс" начал отображать в сервисах "Яндекс Go" и "Яндекс Заправки" информацию о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей, сообщила интернет-компания в среду.

Ранее эти данные были доступны только водителям такси.

Информация об очередях в...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2141 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,06 коп. и составил 11,2141 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1485 руб., максимальный - 11,3 руб. Было заключено 12042 сделки. Объем торгов составил 32215,73 млн...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.