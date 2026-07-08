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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5788 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3759,7 млрд руб.
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08 июля 2026 года 09:13
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5788 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3759,7 млрд руб.
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8 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июля составили по Российской Федерации 5788 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5591,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6737,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6501,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 июля составили 3759,7 млрд руб. против 3742,17301 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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