.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5788 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3759,7 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
За 5 месяцев коллекторы скупили рекордный за 3 года объем просроченных долгов МФО
Коллекторы скупили в январе-мае 2026 г. просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) на 48,2 млрд руб. - на 23% больше год к году и на 50%, чем за аналогичный период 2024 г. Это следует из данных сервиса по возврату просроченной...
 
В РФ собираются ввести запрет на завышение цен при покупке квартир в рассрочку
Власти могут запретить повышать цену на жилье при его покупке в рассрочку. Такую меру хотят добавить в законопроект о регулировании этого рынка, рассказал "Известиям" зампред ЦБ Михаил Мамута. Такая мера уже применяется при покупке других товаров в...
 
По итогам года маркетплейсы не доплатят в бюджет около 690 млрд руб.
Налоговым органам следует изменить подход к налогообложению экосистемы российских маркетплейсов, следует из доклада Центра налоговой политики совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. Как пишет пишет "Коммерсант", среди...
 
08 июля 2026 года 09:13

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5788 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3759,7 млрд руб.

 0
8 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июля составили по Российской Федерации 5788 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5591,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6737,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6501,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 июля составили 3759,7 млрд руб. против 3742,17301 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
08 июля 2026 года 15:30
В четверг, 9 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 5,54 млрд руб.
В четверг, 9 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 5,54 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 15:30
В четверг, 9 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 667,2 млн руб.
В четверг, 9 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 667,2 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 15:28
В первом полугодии продажи электромобилей в Японии удвоились
В Японии в первом полугодии 2026 года было продано 59,337 тыс. электромобилей, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Yomiuri Shimbun.

На них пришлось около 3% общего объема продаж легковых машин, по данным Японской ассоциации...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 15:19
Таиланд одобрил новые проекты инвестиций стоимостью около $2 млрд
Совет по инвестициям Таиланда одобрил девять новых инвестиционных проектов общей стоимостью 66,3 млрд бат ($1,99 млрд), в том числе в сфере обработки данных для систем искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, авиации и производства продуктов питания,...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 15:10
КТЗ локализует выпуск техники в Индонезии
ООО "Четра" (входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ) планирует локализовать производство техники в Индонезии, сообщила пресс-служба компании.

"Четра" и индонезийская компания PT. Minang Jordanindo подписали меморандум о сотрудничестве на международной промышленной...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 15:01
Госдума приняла закон о стажировках студентов и выпускников
Госдума на заседании в среду приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о регламентации института стажировки в сфере труда, он направлен на облегчение трудоустройства молодых специалистов.

Со стажерами, согласно закону, будет заключаться срочный трудовой...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 14:53
Выпуск человекоподобных роботов в Китае может превысить 100 тыс. в 2026 году
Объем производства человекоподобных роботов в Китае в 2026 году может превысить 100 тыс. единиц, заявил замдиректора департамента науки и технологий при министерстве промышленности и информатизации КНР Гань Сяобинь.

Совершенствование приложений на базе искусственного...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 8 июля снижается
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,61 пункта (0,028%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2189,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2209,21 (+0,86%) пункта,...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 14:44
Закон о санации и реструктуризации в рамках реформы банкротства принят Госдумой
Госдума в среду приняла закон, предусматривающий создание института добанкротной санации предприятий-должников и судебной процедуры реструктуризации долгов.

Соответствующие поправки в закон о несостоятельности были внесены комитетом Госдумы по собственности на этапе...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 14:35
За 1-е полугодие резервы Нацбанка Молдавии выросли на 2,4%
Международные резервные активы Нацбанка Молдавии на конец июня 2026 года составили 5,22 млрд евро против 5,1 млрд евро на конец декабря 2025 года, сообщается в материалах регулятора.

Таким образом, за январь-июнь резервы выросли на 2,4% (на 111,8 млн евро). Во втором...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 14:26
Ввод офисов в Петербурге в этом году может составить менее 100 тыс. кв. метров
Объем ввода офисных площадей в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2026 года составил 7 тыс. кв. метров, сообщила директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Регина Волошенко журналистам в среду.

Речь идет о двух бизнес-центрах: Inside...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 14:18
Доля свободных помещений в ТЦ Петербурга к концу года в среднем сохранится в пределах 10%
Доля свободных помещений в торговых центрах Петербурга до конца 2026 года продолжит расти, но в среднем по рынку сохранится в пределах 10%, считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

"Ритейлеры не только не очень...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 14:09
Авиабилеты по России пока не подорожали - РСТ
Стоимость авиабилетов по России пока не выросла, несмотря на рост стоимости топлива, сообщил в среду вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"На внутреннем рынке авиакомпании в условиях ограниченности спроса очень взвешенно относится к...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 14:00
"РЖД" в 1-м полугодии увеличили перевозки контейнеров на Московской железной дороге на 5,1%
Перевозки груженых и порожних контейнеров во всех видах сообщения на Московской железной дороге (МЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июне 2026 года выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 742,5 тыс. TEU, сообщает пресс-служба...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 13:51
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном снизились
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3%, другие рынки Азии снизились.

Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 2,1%.

Технологический сектор оказался под давлением после снижения американского фондового индекса Nasdaq днем ранее вслед за...    читать дальше
.
08 июля 2026 года 13:43
Товарооборот Белоруссии и Узбекистана приблизился к $1 млрд
Товарооборот Белоруссии и Узбекистана подошел к отметке в $1 млрд., заявил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев на III Форуме регионов Белоруссии и Узбекистана в Минске.

"По итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 25% и уже приблизился к отметке в $1...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.