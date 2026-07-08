ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 76,1258 руб., курс евро - в размере 86,8976 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 86,8976 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 236,19 коп.

8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 76,1258 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 184,37 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42008,864 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 3,648 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,76 коп. и составил 11,1787 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1175 руб., максимальный - 11,2655 руб. Была заключена 69251 сделка. Объем торгов составил 117373,23... Минимальный курс юаня составил 11,1175 руб., максимальный - 11,2655 руб. Была заключена 69251 сделка. Объем торгов составил 117373,23...

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Российский рынок акций днем завершил торги в минусе на фоне опасений паузы в смягчении ДКП Банка России после выхода данных Росстата об ускорении инфляции, геополитической напряженности из-за украинского конфликта. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика... читать дальше

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Темой очередного совещания у вице-премьера РФ Александра Новака о ситуации на рынке топлива стало обеспечение им регионов северного завоза: дано поручение держать вопрос на особом контроле ввиду непростой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и логистических особенностей... читать дальше

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Цены на нефть опускаются вечером в четверг, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Американские военные в четверг подтвердили, что нанесли серию ударов по Ирану, отметив, что цель их действий заключалась в том, чтобы ослабить способность этой... Американские военные в четверг подтвердили, что нанесли серию ударов по Ирану, отметив, что цель их действий заключалась в том, чтобы ослабить способность этой... читать дальше

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Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, разрабатывает с помощью искусственного интеллекта собственные инструменты, которые могут заменить часть программного обеспечения, приобретаемого ею в настоящее время у Microsoft Corp. и International... читать дальше

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Китайское кредитное рейтинговое агентство CSCI Pengyuan Credit Rating Co. подтвердило рейтинги ПАО "НОВАТЭК" по китайской национальной шкале на уровне AАА, прогноз - стабильный; по международной шкале - на уровне A-i, прогноз - стабильный, говорится в релизе РА. Впервые рейтинги... читать дальше

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Количество отправленных по Северной железной дороге (СЖД, филиал ОАО "РЖД") груженых контейнеров в январе-июне 2026 года сократилось на 0,6% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 150,6 тыс.TEU, сообщает пресс-служба магистрали. В частности, транспортировка... В частности, транспортировка... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,97 коп. и составил 11,1744 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1145 руб., максимальный - 11,251 руб. Было заключено 14229 сделок. Объем торгов составил 28241,83... Минимальный курс юаня составил 11,1145 руб., максимальный - 11,251 руб. Было заключено 14229 сделок. Объем торгов составил 28241,83...

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ЦБ РФ с 10 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9926,43 (-281,87) руб./грамм; на серебро - 142,62 (-6,34) руб./грамм; на платину - 3867,97 (-172,93) руб./грамм; на палладий - 2979 (-166,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 86,5906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,05 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 75,93 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,26 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне уменьшились на 2,4% относительно предыдущего месяца - до 4,09 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в мае продажи составили 4,19 млн домов,... читать дальше

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В то время как официальный Брюссель декларирует уверенность в обеспечении достаточной подготовленности газовой отрасли региона к будущей зиме, "Газпром" предупреждает о растущих рисках газоснабжения. Неделю назад руководство европейского ТЭК приняло решение снизить... Неделю назад руководство европейского ТЭК приняло решение снизить... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг. Трейдеры следят за развитием событий на Ближнем Востоке, а также оценивают опубликованный накануне протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американские военные подтвердили... Американские военные подтвердили... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1240 на 8 млрд 332,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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