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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2135 руб.
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07 июля 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2135 руб.

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7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23,56 коп. и составил 11,2135 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1315 руб., максимальный - 11,32 руб. Было заключено 9472 сделки. Объем торгов составил 22488,15 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,292 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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