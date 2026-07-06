Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4131 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,182 руб., максимальный - 11,558 руб. Было заключено 97995 сделок. Объем торгов составил 174818,1 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,193 руб. за юань.

6 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,23 коп. и составил 11,4131 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42611,089 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 676,607 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,23 коп. и составил 11,4131 руб. Минимальный курс юаня составил 11,182 руб., максимальный - 11,558 руб. Было заключено 97995 сделок. Объем торгов составил 174818,1 млн... Минимальный курс юаня составил 11,182 руб., максимальный - 11,558 руб. Было заключено 97995 сделок. Объем торгов составил 174818,1 млн...

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Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник падением индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций умеренным ростом на новостях о состоявшемся на выходных телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где был... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций умеренным ростом на новостях о состоявшемся на выходных телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где был... читать дальше

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МКПАО "Т-Технологии" за последние две недели выкупило собственных акций на 2 млрд руб., говорится в сообщении группы. "Выкупленные с рынка акции "Т" мы используем для долгосрочной программы мотивации менеджмента, годовая потребность которой составляет около 2% от общего... "Выкупленные с рынка акции "Т" мы используем для долгосрочной программы мотивации менеджмента, годовая потребность которой составляет около 2% от общего... читать дальше

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Саудовская Аравия в августе резко сократит цены на нефть для покупателей из всех регионов, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. При этом стоимость поставок будет снижена еще более значительно, чем в июле. Цены на нефть для покупателей из стран Азии в... Цены на нефть для покупателей из стран Азии в... читать дальше

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Петербургская биржа с 6 июля 2026 года ужесточила правила торгов бензином и дизтопливом производства Белоруссии, ограничив для них шаг роста цены в 0,01%. Такой же порядок действует последние несколько месяцев для российских биржевых базисов. При этом шаг цены в сторону... При этом шаг цены в сторону... читать дальше

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Microsoft Corp. сокращает 4,8 тыс. рабочих мест, что представляет собой 2,1% от общей численности персонала, при этом подразделение видеоигр и игровых консолей Xbox потеряет около пятой части сотрудников, сообщает CNBC. Эти шаги направлены на сокращение расходов в эпоху... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространении режима налоговой тайны на данные, которые ФНС будет передавать ведомствам для мониторинга цен на продовольствие, но указал, что предусмотренный... читать дальше

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Один из крупнейших мировых поставщиков полупроводниковой продукции - американская компания Broadcom - договорился о расширении технологического сотрудничества с Apple Inc. до 2031 года, говорится в сообщении Broadcom на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)... читать дальше

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Госкорпорация "Росатом" разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 5 млрд руб. на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске на сайте платформы. Выпуск представлен в форме денежного требования к эмитенту со ставкой 15% годовых. Дата... Выпуск представлен в форме денежного требования к эмитенту со ставкой 15% годовых. Дата... читать дальше

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Генсек НАТО Марк Рютте видит позитивные перспективы в достижении европейскими членами организации и Канадой поставленной год назад на саммите альянса в Гааге цели довести оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. "Я ожидаю, что здесь, в Анкаре, отдельные страны... "Я ожидаю, что здесь, в Анкаре, отдельные страны... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,64 коп. и составил 11,4491 руб. Минимальный курс юаня составил 11,236 руб., максимальный - 11,55 руб. Было заключено 10643 сделки. Объем торгов составил 20971,07 млн... Минимальный курс юаня составил 11,236 руб., максимальный - 11,55 руб. Было заключено 10643 сделки. Объем торгов составил 20971,07 млн...

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Дефицит счета текущих операций платежного баланса Узбекистана в январе-марте 2026 года составил $5,79 млрд против $303,75 млн за аналогичный период прошлого года,сообщается в материалах Центробанка страны. Таким образом, показатель вырос более чем в 19 раз. Основной... Основной... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 54 пунктов по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем также прогнозировали спад до 54 пунктов, по данным Trading... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10438,59 (+186,26) руб./грамм; на серебро - 156,06 (+7,98) руб./грамм; на платину - 4133,42 (+117,23) руб./грамм; на палладий - 3200,9 (+84,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 77,9695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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