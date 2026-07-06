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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 7 июля в размере 89,2595 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
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Рост экономики в 2026 году составит от 0,8 до 1% - Задорнов
Экс-министр финансов и глава банка "Открытие" Михаил Задорнов считает, что рост экономики РФ в этом году составит от 0,8 до 1%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ по итогам 2026 года на 0,4%. "Прогноз Минэка я считаю заниженным. Большой...
 
Металлолом подорожал до максимума за год
Средняя стоимость лома черных металлов в России за последнюю неделю июня увеличилась на 268 руб., до 18,25 тыс. руб. за тонну, по данным индекса "Транслома", крупнейшего заготовителя лома в РФ. Цены достигли максимума за последний год. Котировки...
 
06 июля 2026 года 17:24

ЦБ РФ установил курс евро с 7 июля в размере 89,2595 руб.

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6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 89,2595 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 122,91 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42611,089 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 676,607 млрд руб., или на...
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06 июля 2026 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,23 коп. и составил 11,4131 руб.

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06 июля 2026 года 19:03
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06 июля 2026 года 18:55
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Цены на нефть для покупателей из стран Азии в...    читать дальше
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06 июля 2026 года 18:50
Петербургская биржа ограничила шаг роста цены на бензин и дизтопливо из Белоруссии в 0,01%
Петербургская биржа с 6 июля 2026 года ужесточила правила торгов бензином и дизтопливом производства Белоруссии, ограничив для них шаг роста цены в 0,01%. Такой же порядок действует последние несколько месяцев для российских биржевых базисов.

При этом шаг цены в сторону...    читать дальше
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06 июля 2026 года 18:44
Microsoft уволит 4,8 тыс. сотрудников
Microsoft Corp. сокращает 4,8 тыс. рабочих мест, что представляет собой 2,1% от общей численности персонала, при этом подразделение видеоигр и игровых консолей Xbox потеряет около пятой части сотрудников, сообщает CNBC. Эти шаги направлены на сокращение расходов в эпоху...    читать дальше
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06 июля 2026 года 18:36
Проект закона о механизме передачи данных ФНС для мониторинга цен не включает розничные цены, отмечают в бюджетном комитете Госдумы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространении режима налоговой тайны на данные, которые ФНС будет передавать ведомствам для мониторинга цен на продовольствие, но указал, что предусмотренный...    читать дальше
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06 июля 2026 года 18:28
Broadcom расширяет партнерство с Apple, разработает для компании кастомные чипы
Один из крупнейших мировых поставщиков полупроводниковой продукции - американская компания Broadcom - договорился о расширении технологического сотрудничества с Apple Inc. до 2031 года, говорится в сообщении Broadcom на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)...    читать дальше
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06 июля 2026 года 18:19
"Росатом" разместит на платформе Альфа-банка ЦФА на 5 млрд руб.
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Выпуск представлен в форме денежного требования к эмитенту со ставкой 15% годовых. Дата...    читать дальше
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06 июля 2026 года 18:11
Рютте оптимистично смотрит на цель в 5% ВВП на оборонные расходы для европейских членов НАТО и Канады
Генсек НАТО Марк Рютте видит позитивные перспективы в достижении европейскими членами организации и Канадой поставленной год назад на саммите альянса в Гааге цели довести оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году.

"Я ожидаю, что здесь, в Анкаре, отдельные страны...    читать дальше
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06 июля 2026 года 18:00
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Минимальный курс юаня составил 11,236 руб., максимальный - 11,55 руб. Было заключено 10643 сделки. Объем торгов составил 20971,07 млн...
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06 июля 2026 года 17:43
В 1-м квартале дефицит счета текущих операций Узбекистана вырос в 19 раз
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Узбекистана в январе-марте 2026 года составил $5,79 млрд против $303,75 млн за аналогичный период прошлого года,сообщается в материалах Центробанка страны. Таким образом, показатель вырос более чем в 19 раз.

Основной...    читать дальше
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06 июля 2026 года 17:32
Июньский индекс активности в сфере услуг США ожидаемо снизился до 54 пунктов
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 54 пунктов по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем также прогнозировали спад до 54 пунктов, по данным Trading...    читать дальше
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06 июля 2026 года 17:30
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 июля
ЦБ РФ с 7 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10438,59 (+186,26) руб./грамм; на серебро - 156,06 (+7,98) руб./грамм; на платину - 4133,42 (+117,23) руб./грамм; на палладий - 3200,9 (+84,14) руб./грамм.

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06 июля 2026 года 17:24
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 июля в размере 77,9695 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 77,9695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,31 коп.

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