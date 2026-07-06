Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6524,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3668,95 млрд руб.

6 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июля составили по Российской Федерации 6524,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6306,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6147,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5928,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 июля составили 3668,95 млрд руб. против 3651,9458999999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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