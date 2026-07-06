ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 77,2264 руб., евро - 88,0304 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 88,0304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,65 коп.

6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 77,2264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,29 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41451,677 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1159,412 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19,40 коп. и составил 11,219 руб. Минимальный курс юаня составил 11,134 руб., максимальный - 11,3265 руб. Была заключена 104451 сделка. Объем торгов составил 150210,36... Минимальный курс юаня составил 11,134 руб., максимальный - 11,3265 руб. Была заключена 104451 сделка. Объем торгов составил 150210,36...

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Российский рынок акций завершил торги без единой динамики. Индекс МосБиржи снизился из-за сохраняющихся опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, а также на фоне сокращения цен на металлы. Фактором поддержки выступала дорожающая нефть.... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 8 июля, снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 4,53%, до 1926,79 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 10,38%, до 1191,47 руб./МВт.ч, на... читать дальше

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Мировые продажи чипов в мае подскочили более чем вдвое (на 104,1%) относительно того же месяца прошлого года - до $120,6 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). По сравнению с апрелем они выросли на 9,2%. "В мае мировой рынок... "В мае мировой рынок... читать дальше

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Китайская Luxshare Precision Industry Co., поставщик американской Apple, установила цену размещения своих акций в Гонконге на уровне 63,28 гонконгского доллара, что соответствует верхней границе объявленного ранее диапазона. Как сообщается в пресс-релизе компании, она... читать дальше

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Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах во вторник после сообщений об атаках на ряд судов в районе Ормузского пролива. В частности, катарский СПГ-танкер попал под удар у побережья Омана при выходе из пролива и получил повреждения. Власти Катара возложили... В частности, катарский СПГ-танкер попал под удар у побережья Омана при выходе из пролива и получил повреждения. Власти Катара возложили... читать дальше

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Власти Пекина и Гонконга представили ряд мер по активизации торговли валютой, облигациями и золотом в Гонконге, сообщает издание The Business Times. Гонконг во вторник запустил централизованную клиринговую систему для операций с золотом, а также возобновил торговлю фьючерсами на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23,56 коп. и составил 11,2135 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1315 руб., максимальный - 11,32 руб. Было заключено 9472 сделки. Объем торгов составил 22488,15... Минимальный курс юаня составил 11,1315 руб., максимальный - 11,32 руб. Было заключено 9472 сделки. Объем торгов составил 22488,15...

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ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10134,97 (-303,62) руб./грамм; на серебро - 151,92 (-4,14) руб./грамм; на платину - 3958,34 (-175,08) руб./грамм; на палладий - 3090,09 (-110,81) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 76,1258 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 184,37 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 86,8976 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 236,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ПАО "ВСМПО-Ависма" в 2028 году намерено начать серийное производство крупногабаритных стальных штампованных заготовок коленчатого вала для дизельных двигателей большой мощности, сообщил директор по производству "ВСМПО-Ависма" Олег Рябов. "2027-2028 годы по результатам... "2027-2028 годы по результатам... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в июне 2026 года, по предварительной оценке, увеличилась на 1,0%, до 135,0 трлн рублей, после роста на 1,2% в мае, сообщается на сайте ЦБ РФ. Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 июля увеличился до 13,4% с 13,0% на 1... читать дальше

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Американская Ford Motor отзывает 110,626 тыс. автомобилей Mustang в США в рамках двух отдельных кампаний из-за различных неисправностей, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA). В том числе 67,842 тыс. Mustang и Mustang... В том числе 67,842 тыс. Mustang и Mustang... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются вслед за падением котировок акций чипмейкеров после публикации предварительной квартальной отчетности Samsung Electronics. Южнокорейская компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей полупроводниковых... Южнокорейская компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей полупроводниковых... читать дальше

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