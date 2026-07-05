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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 77,2264 руб., евро - 88,0304 руб.
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05 июля 2026 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 77,2264 руб., евро - 88,0304 руб.
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5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 77,2264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 88,0304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,65 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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