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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 77,2264 руб., евро - 88,0304 руб.
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Глава ЦБ: пространство для снижения ставки есть и сейчас, но сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации
04 июля 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 77,2264 руб., евро - 88,0304 руб.
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4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 77,2264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 88,0304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,65 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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