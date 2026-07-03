Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3908 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,516 руб. Было заключено 78017 сделок. Объем торгов составил 144370,26 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4855 руб. за юань.

3 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,10 коп. и составил 11,3908 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43287,695 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 765,114 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,10 коп. и составил 11,3908 руб. Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,516 руб. Было заключено 78017 сделок. Объем торгов составил 144370,26 млн... Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,516 руб. Было заключено 78017 сделок. Объем торгов составил 144370,26 млн...

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Российский рынок акций завершил торги без единой динамики на фоне стабилизации нефти, но главным негативным фактором оставались ожидания возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ на фоне роста инфляции. В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций... В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций... читать дальше

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Срок вступления в силу технического регламента на алкогольную продукцию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перенесен на 1 января 2027 года, следует из опубликованного решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Изначально предполагалось, что единый... Изначально предполагалось, что единый... читать дальше

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Т-Банк отмечает рост спроса на наличные денежные средства, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил "Интерфаксу" вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов. "Мы... "Мы... читать дальше

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Северная железная дорога (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июне 2026 года сократила погрузку на 5,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 25,3 млн тонн, сообщила пресс-служба филиала. За шесть месяцев отправка каменного угля уменьшилась на... За шесть месяцев отправка каменного угля уменьшилась на... читать дальше

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Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал антидемпинговое расследование в отношении комбинированного многослойного упаковочного материала (упаковка типа тетрапак), происходящего из Китая и ввозимого на таможенную территорию Евразийского... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,72 коп. и составил 11,3727 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3065 руб., максимальный - 11,463 руб. Было заключено 13135 сделок. Объем торгов составил 29782,08... Минимальный курс юаня составил 11,3065 руб., максимальный - 11,463 руб. Было заключено 13135 сделок. Объем торгов составил 29782,08...

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Акционеры ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщила компания. Кроме того, акционеры переизбрали совет директоров в полном составе. Кроме того, акционеры переизбрали совет директоров в полном составе. С момента выхода на IPO в феврале... С момента выхода на IPO в феврале...

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ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10252,33 (+6,28) руб./грамм; на серебро - 148,08 (+2,14) руб./грамм; на платину - 4016,19 (+84,08) руб./грамм; на палладий - 3116,76 (+98,28) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 77,2264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 88,0304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Инвестиции в основной капитал в России в 2026 году могут показать нулевую динамику или немного снизиться, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Они (инвестиции) достигли своего пика в 2024 году в реальном выражении, в 2025-м они снизились на пару процентов. Сейчас они по... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт из РФ пшеницы с 8 июля составит 370,1 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. До этого с 22 апреля она была нулевой. Ставки пошлин на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми. На этом уровне они находятся с 15 апреля. Ставки пошлин на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми. На этом уровне они находятся с 15 апреля. Все ставки будут... Все ставки будут... читать дальше

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Планируемое снижение базовой цены нефти в бюджетном правиле может сместить вверх диапазон, в котором курс рубля колеблется последний год (75-85 рублей за доллар США), заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "По бюджетному правилу есть серьёзные намерения по... "По бюджетному правилу есть серьёзные намерения по... читать дальше

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Объем продаж зерна на товарных аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) составил 643,8 тыс. тонн, что на 34,4% меньше, чем в предыдущем сельхозгоду (981,9 тыс. тонн), сообщается в презентации биржи на вебинаре, проведенном в... читать дальше

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