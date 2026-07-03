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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 4 июля в размере 88,0304 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
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Около 60% банкротств физлиц в России проводится при поддержке посредников, обещающих легкое списание долгов, сообщили опрошенные "Известиями" участники рынка. В 2025 году несостоятельными признаны 568 тыс. граждан - на 31,5% больше, чем годом...
 
03 июля 2026 года 17:15

ЦБ РФ установил курс евро с 4 июля в размере 88,0304 руб.

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3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 88,0304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,65 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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03 июля 2026 года 18:58
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Срок вступления в силу технического регламента на алкогольную продукцию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перенесен на 1 января 2027 года, следует из опубликованного решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Изначально предполагалось, что единый...    читать дальше
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03 июля 2026 года 18:52
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Т-Банк отмечает рост спроса на наличные денежные средства, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил "Интерфаксу" вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов.

"Мы...    читать дальше
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03 июля 2026 года 18:42
РЖД в 1-м полугодии фиксируют снижение отправки угля, нефти и удобрений на полигоне Северной желдороги
Северная железная дорога (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июне 2026 года сократила погрузку на 5,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 25,3 млн тонн, сообщила пресс-служба филиала.

За шесть месяцев отправка каменного угля уменьшилась на...    читать дальше
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03 июля 2026 года 18:27
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Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал антидемпинговое расследование в отношении комбинированного многослойного упаковочного материала (упаковка типа тетрапак), происходящего из Китая и ввозимого на таможенную территорию Евразийского...    читать дальше
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Минимальный курс юаня составил 11,3065 руб., максимальный - 11,463 руб. Было заключено 13135 сделок. Объем торгов составил 29782,08...
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Кроме того, акционеры переизбрали совет директоров в полном составе.

С момента выхода на IPO в феврале...
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03 июля 2026 года 17:18
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 июля
ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10252,33 (+6,28) руб./грамм; на серебро - 148,08 (+2,14) руб./грамм; на платину - 4016,19 (+84,08) руб./грамм; на палладий - 3116,76 (+98,28) руб./грамм.

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03 июля 2026 года 17:15
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 77,2264 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 77,2264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,29 коп.

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03 июля 2026 года 17:15
ЦБ РФ установил курс евро с 4 июля в размере 88,0304 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 88,0304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,65 коп.

Это автоматическое сообщение.
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03 июля 2026 года 17:15
Инвестиции в основной капитал в России в текущем году могут показать нулевую динамику
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Все ставки будут...    читать дальше
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03 июля 2026 года 16:52
Планируемое снижение базовой цены нефти в бюджетном правиле может привести к менее крепкому курсу рубля, считают в ЦБ
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"По бюджетному правилу есть серьёзные намерения по...    читать дальше
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Объем продаж зерна на товарных аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) составил 643,8 тыс. тонн, что на 34,4% меньше, чем в предыдущем сельхозгоду (981,9 тыс. тонн), сообщается в презентации биржи на вебинаре, проведенном в...    читать дальше
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