Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6147,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3651,95 млрд руб.

3 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июля составили по Российской Федерации 6147,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5928,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5906,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5711,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 июля составили 3651,95 млрд руб. против 3716,82233 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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