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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 77,9293 руб., курс евро - в размере 88,7069 руб.
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Глава ЦБ: пространство для снижения ставки есть и сейчас, но сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации
03 июля 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 77,9293 руб., курс евро - в размере 88,7069 руб.
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3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 77,9293 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,59 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 88,7069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,85 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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