ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 77,9293 руб., курс евро - в размере 88,7069 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 88,7069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,85 коп.

3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 77,9293 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,59 коп.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, которые призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка РФ бензином. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эти поправки содержат две ключевые новации. Вводится... Эти поправки содержат две ключевые новации. Вводится... читать дальше

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Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. 2 из 3 россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не... 2 из 3 россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не... читать дальше

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За первые шесть месяцев 2026 года граждане купили у города по итогам торгов 45 земельных участков для строительства частных домов общей площадью более пяти гектаров. Об этом сообщила министр правительства Москвы Екатерина Соловьева. "Покупка земли под строительство частного дома... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летним юбилеем области, отметив, что регион обладает широким спектром возможностей для привлечения значительных инвестиций. "Сегодня Калининградская область обладает серьёзным потенциалом и... "Сегодня Калининградская область обладает серьёзным потенциалом и... читать дальше

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Совкомбанк готов принять участие в частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Сергей Хотимский в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Мне кажется, это очень важная... "Мне кажется, это очень важная... читать дальше

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Профильные ведомства готовят решение о снижении нефтяными компаниями норматива продаж на Петербургской бирже дизельного топлива (ДТ) с 16 до 10% от объема производства, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. "Подтверждаем планы по снижению норматива... "Подтверждаем планы по снижению норматива... читать дальше

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Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам ещё 17 регионам. Подписано распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 16,7 млрд рублей, сообщается в субботу на сайте правительства. Задолженность будет списана... Задолженность будет списана... читать дальше

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Комитет Госдумы по аграрным вопросам при доработке ко второму чтению законопроекта о контроле за оборотом зерна дополнил его поправками в закон о племенном животноводстве, которые разрешают до 1 января 2028 г. выдавать племенные свидетельства (паспорта) и заключения об отнесении... читать дальше

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Британо-итало-японская Edgewing получила 18-месячный контракт на 4,6 млрд фунтов стерлингов ($6,1 млрд) в рамках совместной программы этих стран по разработке истребителя нового поколения, говорится в сообщении компании. Контракт в рамках Global Combat Air Programme... Контракт в рамках Global Combat Air Programme... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 77,2264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 88,0304 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 88,0304 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43287,695 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 765,114 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,10 коп. и составил 11,3908 руб. Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,516 руб. Было заключено 78017 сделок. Объем торгов составил 144370,26 млн... Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,516 руб. Было заключено 78017 сделок. Объем торгов составил 144370,26 млн...

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Российский рынок акций завершил торги без единой динамики на фоне стабилизации нефти, но главным негативным фактором оставались ожидания возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ на фоне роста инфляции. В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций... В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций... читать дальше

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Срок вступления в силу технического регламента на алкогольную продукцию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перенесен на 1 января 2027 года, следует из опубликованного решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Изначально предполагалось, что единый... Изначально предполагалось, что единый... читать дальше

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Т-Банк отмечает рост спроса на наличные денежные средства, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил "Интерфаксу" вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов. "Мы... "Мы... читать дальше

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Северная железная дорога (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июне 2026 года сократила погрузку на 5,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 25,3 млн тонн, сообщила пресс-служба филиала. За шесть месяцев отправка каменного угля уменьшилась на... За шесть месяцев отправка каменного угля уменьшилась на... читать дальше

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