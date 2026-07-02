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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 77,9293 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
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Рост ВВП РФ в мае 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,3% в годовом выражении после роста на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства...
 
Экономика РФ вышла из перегрева, но оснований говорить о ее переохлаждении нет, считает ЦБ
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Доля расходов на потребление в ВВП РФ в 1-м квартале выросла до 77,7%
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2026 года составила 77,7% против 74,2% в первые три месяца прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Доля расходов домохозяйств...
 
02 июля 2026 года 18:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 77,9293 руб.

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2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 77,9293 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,59 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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02 июля 2026 года 18:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 77,9293 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 77,9293 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,59 коп.

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02 июля 2026 года 18:05
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