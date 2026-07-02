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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 77,9293 руб.
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02 июля 2026 года 18:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 77,9293 руб.
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2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 77,9293 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,59 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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