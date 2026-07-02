.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5906,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3716,82 млрд руб.
.
02 июля 2026 года 09:11
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5906,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3716,82 млрд руб.
|0
2 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 июля составили по Российской Федерации 5906,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5711,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5328,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5100,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 июля составили 3716,82 млрд руб. против 3757,30974 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 июля 2026 года 14:46
Существенный рост акцизов на пиво, который наблюдается в последние годы, привел к снижению производства этой продукции. Дальнейшее повышение акцизов грозит уходом части производства в теневой сектор. Такая возможность была не исключена на заседании Совета по развитию... читать дальше
.02 июля 2026 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 63,88 пункта (2,725%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2280,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2335,35 (-0,39%) пункта,... читать дальше
.02 июля 2026 года 14:38
Банк России обсуждает с банками возможные пилотные проекты по открытию кошельков цифрового рубля на балансе кредитных организаций, а не только на балансе ЦБ, заявила его глава Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса Банка России. "Все... читать дальше
.02 июля 2026 года 14:31
Азиатские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в четверг вслед за спадом Уолл-стрит накануне, заметно подешевели акции чипмейкеров, а бумаги фармацевтических компаний - прибавили. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 2%, гонконгский Hang Seng... читать дальше
.02 июля 2026 года 14:29
Банк России только начал дискуссию с банками о частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), проведет рыночную оценку компании, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках Финансового конгресса Банка... читать дальше
.02 июля 2026 года 14:22
Сбербанк сохраняет свой прогноз по росту корпоративного кредитования по итогам 2026 года в диапазоне 10-12%, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Мы пока что остаемся в пределах прогноза в 10-12% роста (корпоративного кредитного портфеля) на этот... читать дальше
.02 июля 2026 года 14:16
Банк России исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее, будет оценивать их по результатам опроса в июле, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Для нас, как для Центрального Банка,... читать дальше
.02 июля 2026 года 14:14
ЦБ РФ допускает повышение прогноза по чистой прибыли российских банков на 2026 год, но это будет зависеть от динамики стоимости риска во втором полугодии, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. "Не исключаю,... читать дальше
.02 июля 2026 года 14:06
Мировые центробанки в мае 2026 года, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объем золота в золотовалютных резервах на 41,2 тонны. "Центральные банки в мае снова вернулись в режим закупок, причем действовали достаточно энергично, - отмечает... читать дальше
.02 июля 2026 года 13:58
Сокращение сроков климатического эксперимента не равно отказу Сахалина от климатической политики - Минэкологии региона
Сокращение сроков климатического эксперимента на Сахалине не значит, что регион отказывается от климатической политики, завил замминистра экологии и устойчивого развития Сахалинской области Артём Рафальский. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко... читать дальше
.02 июля 2026 года 13:50
Участники ЭПР по расчетам криптой в ВЭД смогут в некоторых случаях получить новые лицензии на упрощенных условиях
Участники экспериментального правового режима (ЭПР) по трансграничным расчетам криптовалютой в некоторых случаях смогут получить новые лицензии на более простых условиях, заявил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Финансового конгресса Банка... читать дальше
.02 июля 2026 года 13:42
Курс рубля складывается под действием фундаментальных факторов, они привели к его недавнему укреплению, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган. "На мой взгляд, в принципе то, что мы сегодня видим, я имею в виду те... читать дальше
.02 июля 2026 года 13:34
РФ с начала текущего года по 28 июня экспортировала масложировой продукции на $4,9 млрд, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Минсельхоз. "Основной экспортной позицией остается подсолнечное масло. Его поставки показали прирост на 23%, до $2,7... читать дальше
.02 июля 2026 года 13:26
Россельхозбанк (РСХБ) успешно завершил все этапы подключения к платформе цифрового рубля и готов к запуску расчетов с 1 сентября, заявил журналистам глава банка Борис Листов. "Россельхозбанк успешно прошел все этапы подключения к платформе цифрового рубля и подтвердил... читать дальше
.02 июля 2026 года 13:18
Число безработных в Испании в июне сократилось примерно на 28,74 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2,29 млн человек, сообщило в четверг министерство труда страны. Показатель опустился ниже 2,3 млн впервые с января 2008 года. При этом рынок... читать дальше
.02 июля 2026 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 40,79 пункта (1,74%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2303,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2335,35 (-0,39%) пункта,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.