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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 78,2652 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
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Доля расходов на потребление в ВВП РФ в 1-м квартале выросла до 77,7%
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2026 года составила 77,7% против 74,2% в первые три месяца прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Доля расходов домохозяйств...
 
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Нотариусы защищают от мошенников хуже банков и риэлторов. Впрочем, сделки по покупке жилья с их участием все равно расторгаются довольно редко, пишут "Ведомости". Лишь 40% заверенных нотариусами сделок по продаже жилой недвижимости не удалось...
 
01 июля 2026 года 17:47

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 78,2652 руб.

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1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 78,2652 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,44 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Сальдированная прибыль российских предприятий в январе-апреле снизилась на 10,3%
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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2026 года составил 5,1% в годовом выражении после 8,1% в марте, 8,6% в феврале, также 8,6% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,49 коп. и составил 11,4804 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,412 руб., максимальный - 11,675 руб. Было заключено 142263 сделки. Объем торгов составил 181480,41...
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01 июля 2026 года 19:07
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Рынок акций РФ снизился на 0,15%
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В Азии...    читать дальше
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01 июля 2026 года 19:01
Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22%
Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

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01 июля 2026 года 18:47
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