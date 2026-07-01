ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 78,2652 руб.

1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 78,2652 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,44 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45288,607 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 341,750 млрд руб., или на...

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Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в июне 2026 года снизился на 0,3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с маем - до минус 2,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В обрабатывающем секторе индекс уверенности в июне 2026 года упал... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в РФ с 23 по 29 июня относительно предыдущей недели составил 1,61% после скачка на 3,00% в период с 16 по 22 июня, повышения на 0,95% с 9 по 15 июня, на 0,92% с 2 по 8 июня, на 0,45% с 26 мая по 1 июня, на 0,34% с 19 по 25 мая, на 0,11% с 13 по... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-апреле 2026 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 8 трлн 848,3 млрд рублей, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в апреле... В том числе в апреле... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2026 года составил 5,1% в годовом выражении после 8,1% в марте, 8,6% в феврале, также 8,6% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В целом за январь-апрель 2026 года... В целом за январь-апрель 2026 года... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,49 коп. и составил 11,4804 руб. Минимальный курс юаня составил 11,412 руб., максимальный - 11,675 руб. Было заключено 142263 сделки. Объем торгов составил 181480,41... Минимальный курс юаня составил 11,412 руб., максимальный - 11,675 руб. Было заключено 142263 сделки. Объем торгов составил 181480,41...

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2026 года не изменился в годовом выражении после роста на 1,7% в апреле, на 2,2% в марте, снижения на 2,1% в феврале и сокращения на 2,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Безработица в России в мае 2026 года составила 2,1%, что соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Последний раз безработица опускалась до этого уровня в феврале текущего... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в мае 2026 года в годовом выражении увеличился на 7,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 4,8%. Темпы роста показателя ускорились: в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе, растеряв дневной коррекционный прирост из-за просевших металлов и нефти. Инвесторы заняли выжидающую позицию перед публикацией данных Росстата по инфляции в свете опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. В Азии... В Азии... читать дальше

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Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были... Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил ко второму чтению законопроект об обязательном раскрытии кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей (СБП), перенеся срок вступления закона в силу на 1... читать дальше

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Сбербанк обсуждает с регуляторами отнесение инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) и центры обработки данных (ЦОДы) к нематериальным активам для применения послаблений ЦБ РФ, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Обсуждаем с... читать дальше

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Выручка "Газпром бурения" по МСФО в 2025 году составила 98,973 млрд рублей после 130,259 млрд рублей в 2024-м и 124,49 млрд рублей в 2023 году, сообщило рейтинговое агентство "Эксперт РА". Показатель EBITDA в 2025 году сократился (расчётно по релизу "Эксперт РА") до 198... Показатель EBITDA в 2025 году сократился (расчётно по релизу "Эксперт РА") до 198... читать дальше

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Глобальные выбросы диоксида углерода в 2025 году выросли на 1,1%, составив 41 млрд тонн. Такие данные приводятся в статистическом обзоре мировой энергетики (Statistical Review of World Energy), подготовленном Energy Institute. Из общего объема выбросов CO2 на... Из общего объема выбросов CO2 на... читать дальше

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"Мечел" рассчитывает на рост денежного потока за счет увеличения добычи и ослабления рубля, исходя из этого будет оценивать необходимость новых переговоров с кредиторами по графику погашения долга, сказал директор финансового управления компании Александр Овчинников журналистам... читать дальше

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