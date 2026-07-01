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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5328,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3757,31 млрд руб.
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01 июля 2026 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5328,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3757,31 млрд руб.
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1 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 июля составили по Российской Федерации 5328,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5100,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4937,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4768 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 июля составили 3757,31 млрд руб. против 3653,46121 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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