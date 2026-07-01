ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,2696 руб., евро - 89,2743 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 89,2743 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,71 коп.

30 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 78,2696 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 51,57 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44052,809 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1235,798 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,86 коп. и составил 11,4618 руб. Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,5215 руб. Было заключено 62863 сделки. Объем торгов составил 102542,91... Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,5215 руб. Было заключено 62863 сделки. Объем торгов составил 102542,91...

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Рынок акций РФ завершил торги существенным падением индикаторов на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $71 за баррель) и усилившихся опасений паузы в смягчении ДКП Банка России после выхода данных Росстата об ускорении инфляции. В Азии в четверг... В Азии в четверг... читать дальше

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РФ в первом полугодии этого года экспортировала 164 тыс. тонн картофеля, что в 10,9 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (15,1 тыс. тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "Аргус-Фито". Именно за счет картофеля общий экспорт... Именно за счет картофеля общий экспорт... читать дальше

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Банк России учтет новые вводные по предстоящей бюджетной трехлетке в октябрьском прогнозе, к тому моменту правительство РФ должно подготовить и внести в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "У нас к июльскому раунду новых вводных по бюджету не будет.... "У нас к июльскому раунду новых вводных по бюджету не будет.... читать дальше

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Цены на нефть теряют более 1% в четверг, торгуются у минимумов за четыре месяца благодаря быстрому восстановлению экспорта из стран Персидского залива после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки нефти практически до... Саудовская Аравия увеличила поставки нефти практически до... читать дальше

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В ряде европейских стран считают, что избежать введения пошлин за судоходство в Ормузском проливе не получится, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники. "Некоторые европейские страны теперь принимают перспективу того, что судам, проходящим важнейший... "Некоторые европейские страны теперь принимают перспективу того, что судам, проходящим важнейший... читать дальше

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Акционеры Московского кредитного банка (МКБ) приняли решение дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать, прибыль оставить в распоряжении кредитной организации, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль МКБ по РСБУ в 2025 году сократилась на 25% - до 20,5 млрд... Чистая прибыль МКБ по РСБУ в 2025 году сократилась на 25% - до 20,5 млрд... читать дальше

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Ситуация в российской экономике пока развивается в рамках прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Всё, что касается июльского прогноза, мы будем очень активно обсуждать в ходе июльского раунда. Пока я бы не сказал, что в части... "Всё, что касается июльского прогноза, мы будем очень активно обсуждать в ходе июльского раунда. Пока я бы не сказал, что в части... читать дальше

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Все заявления Банка России после июньского заседания совета директоров по ставке сейчас актуальны, сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП) сохраняется, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "Я уже сказал, что у нас с июньского... "Я уже сказал, что у нас с июньского... читать дальше

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Текущие цены в июне, исходя из недельных данных, вырастут примерно на треть процентного пункта из-за цен на бензин и дизельное топливо, но важен не сам всплеск цен, а косвенные эффекты и их масштаб, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей... читать дальше

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ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10246,05 (+115,37) руб./грамм; на серебро - 145,94 (-2) руб./грамм; на платину - 3932,11 (-10,91) руб./грамм; на палладий - 3018,48 (-51,38) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 77,9293 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,59 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 88,7069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,85 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,15 коп. и составил 11,46 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3845 руб., максимальный - 11,518 руб. Было заключено 13497 сделок. Объем торгов составил 33807,02 млн... Минимальный курс юаня составил 11,3845 руб., максимальный - 11,518 руб. Было заключено 13497 сделок. Объем торгов составил 33807,02 млн...

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Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. во втором квартале увеличил поставки на 19,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 3,953 тыс. машин, сообщается в пресс-релизе компании. При этом производство выросло на 23,6%, составив 4,774 тыс.... При этом производство выросло на 23,6%, составив 4,774 тыс.... читать дальше

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