Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 июля

30 июня. FINMARKET.RU -РФ с 1 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10132,26 (-47,23) руб./грамм; на серебро - 145,21 (-0,73) руб./грамм; на платину - 3996,08 (-36,17) руб./грамм; на палладий - 3049,91 (+50,1) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45630,357 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 43210,993 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,98 коп. и составил 11,5153 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4005 руб., максимальный - 11,63 руб. Было заключено 74225 сделок. Объем торгов составил 116562,34... Минимальный курс юаня составил 11,4005 руб., максимальный - 11,63 руб. Было заключено 74225 сделок. Объем торгов составил 116562,34...

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Российский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал ростом, сохраняя восходящий коррекционный импульс начала недели, сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая нефть,... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал ростом, сохраняя восходящий коррекционный импульс начала недели, сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая нефть,... читать дальше

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Правительство РФ во вторник направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект, согласно которому максимальный размер цены договора о предоставлении сервиса рассрочки в РФ не может превышать 400 тыс. руб., а расчеты могут производиться только в безналичном... читать дальше

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Количество открытых вакансий в США в мае выросло на 9 тыс. относительно предыдущего месяца и составило максимальные с мая 2024 года 7,594 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Данные за апрель были... Данные за апрель были... читать дальше

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Таганский суд Москвы признал сервис TikTok виновным в неисполнении требований к владельцам соцсетей. "TikTok Pte.Ltd назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 млн 500 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в суде. Сервис признан виновным... Сервис признан виновным... читать дальше

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ЦБ РФ изменил методику расчета ренкинга банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования, говорится в сообщении регулятора. Теперь при расчете индикатора учитываются обоснованные жалобы граждан на кредитование, поступившие не только в Банк России, но и финансовому... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 91,2 пункта, сообщается в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В мае его значение составило 90,6 пункта, а не 93,1 пункта, как было объявлено... В мае его значение составило 90,6 пункта, а не 93,1 пункта, как было объявлено... читать дальше

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Акционеры ПАО "Мосэнерго" на годовом собрании во вторник утвердили выплату дивидендов за 2025 г. в размере 0,2717 руб. на акцию, передал корреспондент "Интерфакса" с собрания. Общая сумма выплат составит 10,8 млрд руб. (101% чистой прибыли по РСБУ за 2025... Общая сумма выплат составит 10,8 млрд руб. (101% чистой прибыли по РСБУ за 2025... читать дальше

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Акционеры ПАО "ДОМ.РФ" утвердили первые в публичной истории компании дивиденды: на выплаты за 2025 год будет направлено 50% от чистой прибыли, или 246,88 рубля на акцию. Всего компания перечислит акционерам порядка 44 млрд рублей, это максимальная сумма в истории ее... Всего компания перечислит акционерам порядка 44 млрд рублей, это максимальная сумма в истории ее... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,40 коп. и составил 11,5004 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3955 руб., максимальный - 11,6055 руб. Было заключено 14743 сделки. Объем торгов составил 33271,29... Минимальный курс юаня составил 11,3955 руб., максимальный - 11,6055 руб. Было заключено 14743 сделки. Объем торгов составил 33271,29...

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"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг АО "ГСК "Югория" до уровня A- по международной шкале, подтвердив "стабильный" прогноз, сообщило агентство. Ранее у компании действовал международный рейтинг на уровне ВВВ+. Как отмечают аналитики агентства, повышение рейтинга... Как отмечают аналитики агентства, повышение рейтинга... читать дальше

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Менеджмент ПАО "Мосэнерго" рассчитывает в этом году получить чистую прибыль чуть ниже уровня 2025 года, сообщила представитель компании на ГОСА. "Чистую прибыль мы ожидаем на уровне 2025 года, с незначительным снижением",- сказала она, отвечая на вопрос акционеров о... "Чистую прибыль мы ожидаем на уровне 2025 года, с незначительным снижением",- сказала она, отвечая на вопрос акционеров о... читать дальше

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Правительство РФ направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект о реформе аудиторской деятельности, но рекомендовало установить срок его вступления в силу в соответствии с законом об обязательных требованиях: либо с 1 марта, либо с 1... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО "Российские железные дороги" на уровне ruAAА, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг РЖД присваивается в соответствии с порядком оценки... "Кредитный рейтинг РЖД присваивается в соответствии с порядком оценки... читать дальше

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Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 апреля 2026 года снижена до $299,1 млрд, предварительно он оценивался в $308,8 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ. Вместе с тем в сторону уменьшения пересмотрена оценка долга на начало 2026... Вместе с тем в сторону уменьшения пересмотрена оценка долга на начало 2026... читать дальше

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