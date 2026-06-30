Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4937,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3653,46 млрд руб.

30 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 июня составили по Российской Федерации 4937,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4768 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4060,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3857,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 июня составили 3653,46 млрд руб. против 3625,53557 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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