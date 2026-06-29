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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 июня
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29 июня 2026 года 18:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 июня
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29 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10179,49 (+264,75) руб./грамм; на серебро - 145,94 (+3,81) руб./грамм; на платину - 4032,25 (+48,32) руб./грамм; на палладий - 2999,81 (+19,29) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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