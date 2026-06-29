Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4563 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2855 руб., максимальный - 11,597 руб. Было заключено 14444 сделки. Объем торгов составил 29880,57 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,311 руб. за юань.

29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,70 коп. и составил 11,4563 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 2419,364 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 55,953 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,78 коп. и составил 11,4455 руб. Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,6 руб. Было заключено 90778 сделок. Объем торгов составил 145316,49 млн... Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,6 руб. Было заключено 90778 сделок. Объем торгов составил 145316,49 млн...

.

Российский рынок акций завершил торги ростом, снимая избыточную перепроданность вместе с нефтью, сдерживающими факторами для покупателей остаются сохраняющаяся геополитическая напряженность и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ. Индекс МосБиржи на фоне роста официального... читать дальше

.

ЦБ РФ начал предварительные переговоры с участниками рынка о возможности участия в частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), рассказали "Интерфаксу" три источника на финансовом рынке. По словам одного из них, регулятор лишь "прощупывает почву" и... По словам одного из них, регулятор лишь "прощупывает почву" и... читать дальше

.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости существенного увеличения объёмов строительства объектов возобновляемой и доступной генерации для высокотехнологичных и энергоемких отраслей российской промышленности. "Наша задача состоит в... "Наша задача состоит в... читать дальше

.

Ежегодная потребность АПК РФ в новых специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, а также в представителях рабочих профессий составляет 150 тыс. человек, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Оксану Лут. В понедельник она выступила на первом форуме... читать дальше

.

"Аэрофлот" рассчитывает нивелировать негативное влияние ограничений полетов из-за режима "Ковер" на финансовые результаты группы по итогам 2026 года, заявил первый замглавы компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. "Ограничения происходят в различных масштабах и... "Ограничения происходят в различных масштабах и... читать дальше

.

Японская иена на торгах в понедельник обновила минимум к доллару США с 1986 года. По состоянию на 18:11 мск курс доллара поднялся на 0,12% - до 161,94 иены, а в ходе сессии достигал 161,97 иены. По состоянию на 18:11 мск курс доллара поднялся на 0,12% - до 161,94 иены, а в ходе сессии достигал 161,97 иены. Это происходит несмотря на то, что Банк Японии по итогам... Это происходит несмотря на то, что Банк Японии по итогам... читать дальше

.

Правительство РФ, поддержав в целом депутатский законопроект о реформе деятельности кредитных рейтинговых агентств (КРА), рекомендует доработать содержащееся в нем определение незапрошенного кредитного рейтинга, пересмотреть срок вступления законопроекта в силу, рассказал... читать дальше

.

ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10179,49 (+264,75) руб./грамм; на серебро - 145,94 (+3,81) руб./грамм; на платину - 4032,25 (+48,32) руб./грамм; на палладий - 2999,81 (+19,29) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 77,7539 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 88,6472 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,70 коп. и составил 11,4563 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2855 руб., максимальный - 11,597 руб. Было заключено 14444 сделки. Объем торгов составил 29880,57... Минимальный курс юаня составил 11,2855 руб., максимальный - 11,597 руб. Было заключено 14444 сделки. Объем торгов составил 29880,57...

.

Высокая активность в сфере ИИ подпитывает рекордный бум слияний и поглощений (M&A) в энергетическом секторе США, компании активно заключают сделки, стремясь создать энергетическую инфраструктуру для центров обработки данных (ЦОД), пишет Financial Times. Объем сделок M&A... Объем сделок M&A... читать дальше

.

"Аэрофлот" на сегодняшний день не фиксирует "экстренного всплеска" цен на авиакеросин, пока что рост затрат группы по этой статье расходов - на уровне 7% в годовом сравнении, как уже озвучивалось ранее, заявил гендиректор компании Сергей Александровский. "С точки зрения... "С точки зрения... читать дальше

.

Нефтесервисная компания Petrofac Facilities Management Ltd. (PFML) уплатила штраф в размере 569 тыс. фунтов стерлингов в британский бюджет в связи с нарушениями антироссийских санкций в период сворачивания своей деятельности в РФ, говорится в пресс-релизе Управления по... читать дальше

.