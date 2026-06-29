.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4060,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3625,54 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Что нового ждет россиян в июле
С середины лета вступает в силу несколько важных законодательных изменений, касающихся защиты людей от мошенничества, недопущению роста долговой нагрузки, новых механизмов продажи жилья, страхования жизни. Родители смогут получать информацию по...
 
В РФ собираются ужесточить надзор за авиакомпаниями, водным и автомобильным транспортом
Минтранс подготовил пакет поправок в законодательство, ужесточающих надзор за авиакомпаниями, судовладельцами и автобусными перевозчиками, пишут "Ведомости". Ключевые изменения касаются гражданской авиации. Проектом постановления правительства...
 
В России хотят отказаться от госзакупок иностранных стройматериалов
Правительство прорабатывает вопрос о распространении национального режима на гранит, стекло и керамику. Если решение примут, государственные учреждения, госкомпании и госкорпорации при закупках будут отдавать преимущество товарам российского...
 
29 июня 2026 года 09:32

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4060,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3625,54 млрд руб.

 0  
29 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 июня составили по Российской Федерации 4060,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3857,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4817,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4612,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 июня составили 3625,54 млрд руб. против 3739,17518 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
29 июня 2026 года 20:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 июня выросла на 2,37% и составила 2419,364 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 2419,364 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 55,953 млрд руб., или на...
.
29 июня 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4455 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,78 коп. и составил 11,4455 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,6 руб. Было заключено 90778 сделок. Объем торгов составил 145316,49 млн...
.
29 июня 2026 года 19:07
Индекс МосБиржи вырос на 2,8%, индекс РТС - на 1,9%
Российский рынок акций завершил торги ростом, снимая избыточную перепроданность вместе с нефтью, сдерживающими факторами для покупателей остаются сохраняющаяся геополитическая напряженность и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ. Индекс МосБиржи на фоне роста официального...    читать дальше
.
29 июня 2026 года 18:55
ЦБ проводит встречи с потенциальными покупателями акций НСПК
ЦБ РФ начал предварительные переговоры с участниками рынка о возможности участия в частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), рассказали "Интерфаксу" три источника на финансовом рынке.

По словам одного из них, регулятор лишь "прощупывает почву" и...    читать дальше
.
29 июня 2026 года 18:43
Перед РФ стоит задача увеличения объёмов возведения объектов генерации для энергоёмких отраслей промышленности
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости существенного увеличения объёмов строительства объектов возобновляемой и доступной генерации для высокотехнологичных и энергоемких отраслей российской промышленности.

"Наша задача состоит в...    читать дальше
.
29 июня 2026 года 18:35
Ежегодная потребность АПК РФ в новых специалистах и рабочих составляет 150 тыс.
Ежегодная потребность АПК РФ в новых специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, а также в представителях рабочих профессий составляет 150 тыс. человек, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Оксану Лут. В понедельник она выступила на первом форуме...    читать дальше
.
29 июня 2026 года 18:27
"Аэрофлот" рассчитывает нивелировать негативное влияние ограничений полетов из-за режима "Ковер" на финрезультаты
"Аэрофлот" рассчитывает нивелировать негативное влияние ограничений полетов из-за режима "Ковер" на финансовые результаты группы по итогам 2026 года, заявил первый замглавы компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Ограничения происходят в различных масштабах и...    читать дальше
.
29 июня 2026 года 18:19
Иена на торгах обновила минимум к доллару с 1986 года
Японская иена на торгах в понедельник обновила минимум к доллару США с 1986 года.

По состоянию на 18:11 мск курс доллара поднялся на 0,12% - до 161,94 иены, а в ходе сессии достигал 161,97 иены.

Это происходит несмотря на то, что Банк Японии по итогам...    читать дальше
.
29 июня 2026 года 18:14
Правительство рекомендует доработать определение незапрошенного рейтинга в законопроекте о КРА
Правительство РФ, поддержав в целом депутатский законопроект о реформе деятельности кредитных рейтинговых агентств (КРА), рекомендует доработать содержащееся в нем определение незапрошенного кредитного рейтинга, пересмотреть срок вступления законопроекта в силу, рассказал...    читать дальше
.
29 июня 2026 года 18:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 июня
ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10179,49 (+264,75) руб./грамм; на серебро - 145,94 (+3,81) руб./грамм; на платину - 4032,25 (+48,32) руб./грамм; на палладий - 2999,81 (+19,29) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
29 июня 2026 года 18:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июня в размере 77,7539 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 77,7539 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,28 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
29 июня 2026 года 18:05
ЦБ РФ установил курс евро с 30 июня в размере 88,6472 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 88,6472 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,45 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
29 июня 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4563 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,70 коп. и составил 11,4563 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2855 руб., максимальный - 11,597 руб. Было заключено 14444 сделки. Объем торгов составил 29880,57...
.
29 июня 2026 года 17:54
Объем M&A в энергетическом секторе США в январе-мае вырос до рекордных $203,6 млрд
Высокая активность в сфере ИИ подпитывает рекордный бум слияний и поглощений (M&A) в энергетическом секторе США, компании активно заключают сделки, стремясь создать энергетическую инфраструктуру для центров обработки данных (ЦОД), пишет Financial Times.

Объем сделок M&A...    читать дальше
.
29 июня 2026 года 17:45
"Аэрофлот" на сегодняшний день не фиксирует "экстренного всплеска" цен на авиакеросин
"Аэрофлот" на сегодняшний день не фиксирует "экстренного всплеска" цен на авиакеросин, пока что рост затрат группы по этой статье расходов - на уровне 7% в годовом сравнении, как уже озвучивалось ранее, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

"С точки зрения...    читать дальше
.
29 июня 2026 года 17:29
Нефтесервисная Petrofac улатила штраф в 569 тыс. фунтов в британский бюджет за нарушение санкций при уходе из РФ
Нефтесервисная компания Petrofac Facilities Management Ltd. (PFML) уплатила штраф в размере 569 тыс. фунтов стерлингов в британский бюджет в связи с нарушениями антироссийских санкций в период сворачивания своей деятельности в РФ, говорится в пресс-релизе Управления по...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.